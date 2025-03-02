Edit ImageCrop27SaveSaveEdit Imagecocteaujean cocteaujacques emile blancheportraitillustrationpublic domain oil painting19th centurymanJacques-Emile Blanche's Jean Cocteau (1889-1963) famous painting. Original from The Public Institution Paris Musées. Digitally enhanced by rawpixel.MoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 656 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2982 x 5453 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 2982 x 5453 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar