Edit ImageCropChanikarn Thongsupa12SaveSaveEdit Imageframe mockuppicture frame mockupinterior mockupframe christmas mockup interiorautumn mockupschristmas wall brownbrown picture frame mockupautumnAesthetic frame mockup, Christmas decor psd designMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3300 x 4514 px | 300 dpiLow Resolution 877 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3300 x 4514 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar