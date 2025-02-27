Edit MockupChanikarn Thongsupa73SaveSaveEdit Mockupframe mockuppicture frame mockupwooden frame mockupphoto frame mockupinteriorframepicture framemockupPhoto frame mockup, abstract botanical illustration, psd modern home decorMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 4128 x 5000 px | 300 dpiLow Resolution 991 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4128 x 5000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet