Edit ImageCropbass6SaveSaveEdit Imageliving roomsofa mockupinterior mockup yellow sofayellow wall plantsmockup roomsmustard sofawall mockup living roomwall mockup psdModern sofa mockup, home interior psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3149 x 2100 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 3149 x 2100 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar