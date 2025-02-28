Edit Mockup231SaveSaveEdit Mockupwall art mockupframe mockuppicture frame mockupmockup psdmockupframe mockup psdblack and whitephoto frame mockupBlack photo frame mockup, realistic wall decor with abstract artwork psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 4000 x 2666 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 2666 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet