Muslim woman cleaning. Tinggal Ngulir Kran-Cuuurr-Air e Ngalir.

"Sejak ada master meter, saya tidak perlu repot cari air. Tinggal buka kran, air mengalir lancar." kata Partiani dari Kota Surabaya. USAID IUWASH PLUS tingkatkan akses air, sanitasi dan higiene bagi penduduk di daerah perkotaan Indonesia. Photo by Okto Reno. Original public domain image from Flickr