Great Barrier Reef Corals from The Great Barrier Reef of Australia (1893) by William Saville-Kent (1845-1908).

Digitally enhanced from our own original edition.

Fig 1-2: Madrepora Prostrata

Fig 3: Madrepora Kenti

Fig 4: Madrepora Ornata

Fig 5: Madrepora Decipiens

Fig 6: Mdrepora Laxa

Fig 7: Madrepora secunda

Fig 8 : Madrepora Grandis

Fig 9-10: Madrepora Gemmifera

Fig 11: Madrepora Elseyi

Fig 12: Madrepora Pulchra

Fig 13-15: Madrepora Hebes

Fig 16: Madrepora Scabrosa

Fig 17: Madrepora Divaricata