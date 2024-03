Great Barrier Reef Fishes from The Great Barrier Reef of Australia (1893) by William Saville-Kent (1845-1908).

Digitally enhanced from our own original edition.

Fig 1: Fringe-finned Trevally, Caranx ridiatus, MacLeay

Fig 2: Dismond Trvally, Caranx Gallus, Lin

Fig 3: Needle fish, amphisile scuata

Fig 4: Blue banded coral fish, Labroides bicincta

Fig 5: Striped Sole, Solea heterorhina, BLK

Fig 6: Trigger fish, Centriscus scolopax, Cuv

Fig 7: Banded Amphiprion, Amphiprion Clarkin (juv), Benn

Fig 8: Crimson Coral Fish, Polyacanthus Queenslandioe

Fig 9: Gold finned Coral fish, Labroides Aurpinna

Fig 10: Horned trunk Fish, Ostracion cornutun, Lin

Fig 11: Yellow tailed Glyphidodon, Glyphidodon Luteo-caudata

Fig 12: crimson spotted goby, Gobius Douglasi

Fig 13: Crimson scribbled Coral fish, Julis lunaris

Fig 14: Blue breasted coral fish, Julis Cyano-ventor

Fig 15: Alligator Pipe Fish, Gastrotokeus biaculeata, Bl