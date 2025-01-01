Edit ImageCropPorpla mana1SaveSaveEdit Imagestatue of libertynew york silhouetteblack statue of liberty pngstatue of liberty blackunited states silhouettetransparent pngpngblackStatue of Liberty png silhouette clipart, New York's famous attraction, transparent backgroundMorePremium imageInfoPNGLow Resolution 571 x 800 pxHigh Resolution (HD) 2142 x 3000 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet