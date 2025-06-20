rawpixel
Tulip, Japanese woodblock art. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami Kônan.
japanese arttulipseiyô sôka zufujapanese woodblock art public domain seiyô sôka zufuflowerspringpublic domain tulipstanigami