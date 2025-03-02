Edit ImageCropkanate65SaveSaveEdit Imagemilkmaidvermeerthe milkmaidjohannes vermeer pngjohannes vermeerwoman vintage pngfamous artmaidPng Johannes Vermeer's the milkmaid sticker on transparent background, remastered by rawpixelMorePremium imageOriginal ArtInfoOriginal artwork digitally enhanced by rawpixel.PNGLow Resolution 800 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 4000 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar