Dracaena & poinsettia woodblock painting. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami Kônan.
seiyô sôka zufupoinsettiajapanese woodblock art public domain seiyô sôka zufupoinsettia flowerjapanese artspringbotanical illustrationpublic domain