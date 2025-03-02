Edit ImageCropJubjang126SaveSaveEdit Imageflower paintingodilon redonvermeeroil paintingfamous artfamous paintingbaroqueflowers oil paintingOdilon Redon-inspired flower background, vintage floral illustrationMoreFree for Personal and Business useOriginal ArtInfoThis design contains original artwork.JPEGTIFFLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 2998 x 1999 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 2998 x 1999 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarSizes