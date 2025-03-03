rawpixel
Edit ImageCrop
Clerodendrum & rudbeckia flower, Japanese woodblock art. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by…
Save
Edit Image
seiyô sôka zufurudbeckiajapanese woodblock art public domain seiyô sôka zufujapanese flowersseiyo soka zufu tanigami konanjapanese artvintage gardenwestern flowers vintage