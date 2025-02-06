Edit ImageCropNui13SaveSaveEdit Imageblanket flower pngblanket flowervintage illustrationvintage red flowerorange flower pngvintage flowerflower pngtransparent pngBlanket flower png sticker, vintage Japanese art, transparent backgroundMorePremium imageOriginal ArtInfoOriginal artwork digitally enhanced by rawpixel.PNGLow Resolution 640 x 800 pxHigh Resolution (HD) 3040 x 3800 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar