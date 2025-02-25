Edit ImageCrop31SaveSaveEdit Imagevitruvian manda vincileonardo da vincileonardo da vinci drawingda vintagevitruvianleonardoleonardo da vinci vitruvian manLeonardo da Vinci inspired Vitruvian man drawing, human anatomy illustration psd.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useInfoPSDJPEGPSD 4000 x 4000 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 4000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar