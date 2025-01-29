Edit ImageCropAdjima10SaveSaveEdit Imageblue ripped paperblue papertorn papertorn paper pngblue torn papertransparent pngpngpaper textureRipped blue png paper sticker, journal collage element, transparent backgroundMorePremium imageInfoPNGLow Resolution 800 x 572 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 2858 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarRipped Paper Effecthttps://www.rawpixel.com/image/7616571/imageView licenseTorn blue paper png sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6707609/png-torn-paper-textureView licensePartnership word png element, business handshake remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11954929/partnership-word-png-element-business-handshake-remix-editable-designView licenseRipped teal paper sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6679734/png-torn-paper-textureView licenseWashi tape png mockup element, floral pattern transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9255958/washi-tape-png-mockup-element-floral-pattern-transparent-backgroundView licenseRipped grid png paper sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6710482/png-torn-paper-textureView licenseRecycle week png word element, environment remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11954936/recycle-week-png-word-element-environment-remix-editable-designView licensePng black aesthetic ripped paper sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6732620/png-torn-paper-textureView licenseInvestment idea png word element, real estate remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11954937/investment-idea-png-word-element-real-estate-remix-editable-designView licensePng pink gradient ripped paper sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6732618/png-torn-paper-textureView licenseGrowth success png word element, business investment remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11954934/growth-success-png-word-element-business-investment-remix-editable-designView licenseRipped blue paper png sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6679741/png-torn-paper-textureView licenseRipped Paper Effecthttps://www.rawpixel.com/image/12540068/ripped-paper-effectView licenseMinimal ripped papers png sticker, journal collage element set, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6732150/png-torn-paper-textureView licenseRipped paper png mockup element, whale transparent background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9231258/png-animal-blue-customizableView licenseRipped teal paper png sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6710479/png-torn-paper-textureView licenseTeamwork word png element, corporate success remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11940229/teamwork-word-png-element-corporate-success-remix-editable-designView licenseRipped blue png paper sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6731268/png-torn-paper-textureView licenseTeam success png word element, corporate remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11954925/team-success-png-word-element-corporate-remix-editable-designView licenseRipped blue png paper sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6709562/png-torn-paper-textureView licenseGrid blue background, editable ripped paper collage elementhttps://www.rawpixel.com/image/9269835/grid-blue-background-editable-ripped-paper-collage-elementView licenseTorn blue paper png sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6710508/png-torn-paper-textureView licenseRipped Paper Effecthttps://www.rawpixel.com/image/12564445/ripped-paper-effectView licenseRipped blue paper png sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6708069/png-torn-paper-textureView licenseAesthetic blue sky background, abstract border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9042968/aesthetic-blue-sky-background-abstract-border-editable-designView licenseRipped blue png paper sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6710476/png-torn-paper-textureView licenseGrid blue mobile wallpaper, editable ripped paper collage elementhttps://www.rawpixel.com/image/9269862/grid-blue-mobile-wallpaper-editable-ripped-paper-collage-elementView licenseRipped blue paper png sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6677687/png-torn-paper-textureView licenseBlue grid desktop wallpaper, editable ripped paper collage elementhttps://www.rawpixel.com/image/9269897/blue-grid-desktop-wallpaper-editable-ripped-paper-collage-elementView licenseRipped blue paper sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6731382/psd-torn-paper-textureView licenseGrid blue background, editable ripped paper collage elementhttps://www.rawpixel.com/image/9176922/grid-blue-background-editable-ripped-paper-collage-elementView licenseTorn teal png paper sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6710489/png-torn-paper-textureView licenseDinosaur night editable paper craft backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9190305/dinosaur-night-editable-paper-craft-backgroundView licenseRipped blue png paper sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6731222/png-torn-paper-textureView licenseFamily's health png, paper collage art, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9188630/familys-health-png-paper-collage-art-editable-designView licenseRipped blue png paper sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6710471/png-torn-paper-textureView licenseAesthetic blue sky background, abstract border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9042893/aesthetic-blue-sky-background-abstract-border-editable-designView licenseGreen torn paper png sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6731384/png-torn-paper-textureView licenseCreative businessman png element, urban street, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9269205/creative-businessman-png-element-urban-street-editable-designView licenseRipped gray paper sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6731195/png-torn-paper-textureView license