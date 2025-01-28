rawpixel
Edit ImageCrop
Portrait of Harry Carney, Turkish Embassy, Washington, D.C., 193- by William P. Gottlieb
Save
Edit Image
peopleartvintagemusicalpublic domainportraitsaxophonejazz
International Jazz Day poster template
International Jazz Day poster template
https://www.rawpixel.com/image/14667529/international-jazz-day-poster-templateView license
Portrait of Johnny Hodges and Lawrence Brown, Turkish Embassy, Washington, D.C., 193- by William P. Gottlieb
Portrait of Johnny Hodges and Lawrence Brown, Turkish Embassy, Washington, D.C., 193- by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736037/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert poster template
Saxophone jazz concert poster template
https://www.rawpixel.com/image/14667548/saxophone-jazz-concert-poster-templateView license
Portrait of Johnny Hodges, Rex William Stewart, Adele Girard, Harry Carney, Barney Bigard, and Joe Marsala, Turkish Embassy…
Portrait of Johnny Hodges, Rex William Stewart, Adele Girard, Harry Carney, Barney Bigard, and Joe Marsala, Turkish Embassy…
https://www.rawpixel.com/image/6735221/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert blog banner template
Saxophone jazz concert blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/14451411/saxophone-jazz-concert-blog-banner-templateView license
Portrait of Rex William Stewart, Turkish Embassy, Washington, D.C., 193- by William P. Gottlieb
Portrait of Rex William Stewart, Turkish Embassy, Washington, D.C., 193- by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736455/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert Instagram post template
Saxophone jazz concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14437251/saxophone-jazz-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Joe Marsala and Tommy Potter, Turkish Embassy, Washington, D.C., 193- by William P. Gottlieb
Portrait of Joe Marsala and Tommy Potter, Turkish Embassy, Washington, D.C., 193- by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735808/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert Instagram post template
Saxophone jazz concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14452345/saxophone-jazz-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Joe Marsala, Turkish Embassy, Washington, D.C., 193- by William P. Gottlieb
Portrait of Joe Marsala, Turkish Embassy, Washington, D.C., 193- by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735781/image-people-art-manFree Image from public domain license
Jazz concert Instagram post template, editable text
Jazz concert Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12514234/jazz-concert-instagram-post-template-editable-textView license
Portrait of Lawrence Brown, Johnny Hodges, and Adele Girard, Turkish Embassy, Washington, D.C., 193- by William P. Gottlieb
Portrait of Lawrence Brown, Johnny Hodges, and Adele Girard, Turkish Embassy, Washington, D.C., 193- by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735606/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert Instagram post template
Saxophone jazz concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14713744/saxophone-jazz-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Gene Sedric, The Place, New York, N.Y., ca. July 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Gene Sedric, The Place, New York, N.Y., ca. July 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734945/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Jazz night poster template, editable text and design
Jazz night poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12540436/jazz-night-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait of Gene Sedric, The Place, New York, N.Y., ca. July 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Gene Sedric, The Place, New York, N.Y., ca. July 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734824/image-background-people-artFree Image from public domain license
Music & art poster template, editable text and design
Music & art poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12540646/music-art-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait of Louis Jordan, Paramount Theater(?), New York, N.Y., ca. July 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Louis Jordan, Paramount Theater(?), New York, N.Y., ca. July 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734668/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Music & art poster template, editable text and design
Music & art poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12539164/music-art-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait of Tommy Myles and John Malachi, Turkish Embassy, Washington, D.C., between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Tommy Myles and John Malachi, Turkish Embassy, Washington, D.C., between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735911/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Jazz music cover template
Jazz music cover template
https://www.rawpixel.com/image/14435051/jazz-music-cover-templateView license
Portrait of Al Sears, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Al Sears, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6737431/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Vintage hits Instagram post template
Vintage hits Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14694000/vintage-hits-instagram-post-templateView license
Portrait of Arnett Cobb, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Arnett Cobb, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735924/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Jazz music festival poster template
Jazz music festival poster template
https://www.rawpixel.com/image/14493942/jazz-music-festival-poster-templateView license
Portrait of Duke Ellington, Junior Raglin, Juan Tizol, Barney Bigard, Ben Webster, Harry Carney, Rex William Stewart, and…
Portrait of Duke Ellington, Junior Raglin, Juan Tizol, Barney Bigard, Ben Webster, Harry Carney, Rex William Stewart, and…
https://www.rawpixel.com/image/6735169/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Jazz night poster template, editable text and design
Jazz night poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12674756/jazz-night-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait of Gerry Mulligan, ca. 1980s by William P. Gottlieb
Portrait of Gerry Mulligan, ca. 1980s by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735370/portrait-gerry-mulligan-ca-1980s-william-gottliebFree Image from public domain license
Jazz club Instagram post template, editable design
Jazz club Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14688405/jazz-club-instagram-post-template-editable-designView license
Portrait of Charlie Ventura, National studio, New York, N.Y., ca. Oct. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Charlie Ventura, National studio, New York, N.Y., ca. Oct. 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736174/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Jazz music & art Instagram post template
Jazz music & art Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14693916/jazz-music-art-instagram-post-templateView license
Portrait of Dick Stabile, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Dick Stabile, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734973/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
People job character, editable design element set
People job character, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15380158/people-job-character-editable-design-element-setView license
Portrait of Flip Phillips, Three Deuces, New York, N.Y., ca. June 1947 by William P. Gottlieb
Portrait of Flip Phillips, Three Deuces, New York, N.Y., ca. June 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735955/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
International Jazz Day Instagram post template
International Jazz Day Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14713615/international-jazz-day-instagram-post-templateView license
Portrait of Barney Bigard, Ben Webster, Otto Toby Hardwick(e), Harry Carney, Rex William Stewart, Sonny Greer, Wallace…
Portrait of Barney Bigard, Ben Webster, Otto Toby Hardwick(e), Harry Carney, Rex William Stewart, Sonny Greer, Wallace…
https://www.rawpixel.com/image/6735046/image-people-art-blackFree Image from public domain license
Jazz night poster template
Jazz night poster template
https://www.rawpixel.com/image/12564487/jazz-night-poster-templateView license
Portrait of Illinois Jacquet, New York, N.Y., ca. May 1947 by William P. Gottlieb
Portrait of Illinois Jacquet, New York, N.Y., ca. May 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6737137/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Jazz concert poster template, editable text and design
Jazz concert poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12721398/jazz-concert-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait of Charlie Barnet, New York, N.Y., ca. Aug. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Charlie Barnet, New York, N.Y., ca. Aug. 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735087/image-people-art-blackFree Image from public domain license