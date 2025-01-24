rawpixel
Portrait of Lionel Hampton, Aquarium, New York, N.Y., ca. June 1946 by William P. Gottlieb
peopleartvintagemusicpublic domainportraitdrumsjazz
Jazz music night poster template
Portrait of Lionel Hampton, Aquarium, New York, N.Y., ca. June 1946 by William P. Gottlieb
Jazz night poster template
Portrait of Lionel Hampton and Arnett Cobb, Aquarium, New York, N.Y., ca. June 1946 by William P. Gottlieb
International jazz day Instagram post template
Portrait of Ray McKinley, Hotel Commodore, New York, N.Y., ca. Apr. 1946 by William P. Gottlieb
Drumming competition poster template
Portrait of Duke Ellington, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Classic music instrument element, editable design set
Portrait of Bill (Buddy) De Arango, Terry Gibbs, and Harry Biss, Club Troubadour, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by…
International Jazz Day Instagram post template
Portrait of Ray McKinley, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Music lesson book Instagram post template
Portrait of Milt (Milton) Jackson, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Live music Instagram post template, editable text
Portrait of Ray McKinley, Hotel Commodore, New York, N.Y., ca. Apr. 1946 by William P. Gottlieb
Music band competition Facebook story template
Portrait of Junior Raglin, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Retro disco music Instagram post template, editable text
Portrait of Miquelito Valdez, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Jazz night Instagram post template, editable design
Portrait of Sonny Greer, Aquarium(?), New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Music band competition poster template
Portrait of Flip Phillips, Three Deuces, New York, N.Y., ca. June 1947 by William P. Gottlieb
Jazz music blog banner template
Portrait of Miquelito Valdez, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Jazz music festival Instagram story template
Portrait of Harry Carney, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Live concert Instagram post template, editable text
Portrait of Lawrence Brown, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Music industry, entertainment remix, editable design
Portrait of Sam Donahue, Aquarium, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottlieb
Music industry png element, entertainment remix, editable design
Portrait of Wilbur De Paris, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Music band competition blog banner template
Portrait of Taft Jordan, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
International Jazz Day poster template
Portrait of Noro Morales, Ismael Morales, and Humberto López Morales, Glen Island Casino, New York, N.Y., ca. July 1947 by…
Jazz concert Instagram post template, editable text
Portrait of Louis Armstrong, Aquarium, New York, N.Y., ca. July 1946 by William P. Gottlieb
