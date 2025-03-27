Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepeopleartvintagepublic domainportraitmarcocktailsdrinksPortrait of Joe Helbock, Charlie's Tavern, New York, N.Y., ca. Mar. 1947 by William P. GottliebView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 912 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3988 x 5245 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarBar & restaurant Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/18786580/bar-restaurant-instagram-post-template-editable-textView licenseCharlie's Tavern, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. 