Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepeopleartvintagemusiccrowdpublic domainportraitpianoPortrait of James P. (James Price) Johnson, New York, N.Y.(?), ca. May 1946 by William P. GottliebView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 935 pxHigh Resolution (HD) 5014 x 3907 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarPianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9331780/pianist-editable-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of James P. (James Price) Johnson and Marty Marsala, Riverboat on the Hudson, N.Y., ca. July 1947 by William P.…https://www.rawpixel.com/image/6737330/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePianist, editable png classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347150/pianist-editable-png-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of James P. (James Price) Johnson, Riverboat on the Hudson, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735983/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347241/pianist-editable-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of James P. (James Price) Johnson, New York, N.Y.(?), ca. May 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734671/image-people-art-blackFree Image from public domain licensePianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347034/pianist-editable-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licenseRiverboat on the Hudson, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737033/riverboat-the-hudson-ny-ca-july-1947-william-gottliebFree Image from public domain licensePianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347232/pianist-editable-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of Erroll Garner, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735572/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseKandinsky quote Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14815015/kandinsky-quote-instagram-story-templateView licensePortrait of James P. (James Price) Johnson, Riverboat on the Hudson, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737379/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseMusic is the poetry of the air Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14814969/music-the-poetry-the-air-instagram-story-templateView licensePortrait of Jerry Gray, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735124/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano recital poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452454/piano-recital-poster-templateView licensePortrait of James P. (James Price) Johnson and Freddie Moore, William P. Gottlieb's office party, Jamaica, Queens, New York…https://www.rawpixel.com/image/6735623/image-people-art-blackFree Image from public domain licensePiano recital Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452434/piano-recital-instagram-post-templateView licenseRiverboat on the Hudson, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737494/riverboat-the-hudson-ny-ca-july-1947-william-gottliebFree Image from public domain licenseMusic lesson poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452451/music-lesson-poster-templateView licensePortrait of Billy Taylor and Bob Wyatt, New York, N.Y., ca. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735362/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseMusic lesson Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452428/music-lesson-instagram-post-templateView licensePortrait of Billy Taylor and Bob Wyatt, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737504/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano recital Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14835796/piano-recital-instagram-post-templateView licensePortrait of Billy Taylor and Bob Wyatt, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736870/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseMusic academy Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14836673/music-academy-instagram-post-templateView licensePortrait of Billy Taylor and Bob Wyatt, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736717/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseModern concert poster mockup, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/21731571/modern-concert-poster-mockup-customizable-designView licensePortrait of Jerry Gray, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734597/image-people-art-manFree Image from public domain licensePiano jazz night poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12602714/piano-jazz-night-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Wesley Prince, Oscar Moore, and Nat King Cole, Zanzibar, New York, N.Y., ca. July 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734633/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licensePiano course Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14835793/piano-course-instagram-post-templateView licensePortrait of Gene Schroeder, Eddie Condon's, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737316/image-people-art-manFree Image from public domain licenseKids' piano contest Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14836675/kids-piano-contest-instagram-post-templateView licensePortrait of Billy Taylor and Bob Wyatt, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736664/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano lessons Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14835800/piano-lessons-instagram-post-templateView licensePortrait of Henry Wells, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734883/portrait-henry-wells-new-york-ny-ca-nov-1946-william-gottliebFree Image from public domain licensePiano concert Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14835795/piano-concert-instagram-post-templateView licensePortrait of Jack Teagarden, Dixie Bailey, Mary Lou Williams, Tadd Dameron, Hank Jones, Dizzy Gillespie, and Milt Orent, Mary…https://www.rawpixel.com/image/6736118/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano concert Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13126886/piano-concert-instagram-post-templateView licensePortrait of Erroll Garner, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735594/image-people-art-vintageFree Image from public domain license