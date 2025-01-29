rawpixel
Portrait of James P. (James Price) Johnson, New York, N.Y.(?), ca. May 1946 by William P. Gottlieb
Pianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of James P. (James Price) Johnson and Marty Marsala, Riverboat on the Hudson, N.Y., ca. July 1947 by William P.…
Pianist, editable png classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of James P. (James Price) Johnson, Riverboat on the Hudson, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Pianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of James P. (James Price) Johnson, New York, N.Y.(?), ca. May 1946 by William P. Gottlieb
Pianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.
Riverboat on the Hudson, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Pianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of Erroll Garner, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Kandinsky quote Instagram story template
Portrait of James P. (James Price) Johnson, Riverboat on the Hudson, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Music is the poetry of the air Instagram story template
Portrait of Jerry Gray, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Piano recital poster template
Portrait of James P. (James Price) Johnson and Freddie Moore, William P. Gottlieb's office party, Jamaica, Queens, New York…
Piano recital Instagram post template
Riverboat on the Hudson, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Music lesson poster template
Portrait of Billy Taylor and Bob Wyatt, New York, N.Y., ca. 1947 by William P. Gottlieb
Music lesson Instagram post template
Portrait of Billy Taylor and Bob Wyatt, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Piano recital Instagram post template
Portrait of Billy Taylor and Bob Wyatt, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Music academy Instagram post template
Portrait of Billy Taylor and Bob Wyatt, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Modern concert poster mockup, customizable design
Portrait of Jerry Gray, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Piano jazz night poster template, editable text and design
Portrait of Wesley Prince, Oscar Moore, and Nat King Cole, Zanzibar, New York, N.Y., ca. July 1946 by William P. Gottlieb
Piano course Instagram post template
Portrait of Gene Schroeder, Eddie Condon's, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Kids' piano contest Instagram post template
Portrait of Billy Taylor and Bob Wyatt, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Piano lessons Instagram post template
Portrait of Henry Wells, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Piano concert Instagram post template
Portrait of Jack Teagarden, Dixie Bailey, Mary Lou Williams, Tadd Dameron, Hank Jones, Dizzy Gillespie, and Milt Orent, Mary…
Piano concert Instagram post template
Portrait of Erroll Garner, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
