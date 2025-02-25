rawpixel
Portrait of Sam Donahue, Stan Kenton, Nick Callonus, and Hep, Aquarium, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottlieb
Dog violinist, music & entertainment. Remixed by rawpixel.
Portrait of Sam Donahue and Hep, Aquarium, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottlieb
Pianist, editable png classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of Sam Donahue and Hep, Aquarium, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottlieb
Pianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of Stan Kenton, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Woman holding microphone, editable singer, entertainment. Remixed by rawpixel.
Portrait of Stan Kenton, Laurindo Almeida, Eddie Safranski, Bob Cooper, Art Pepper, Shelly Manne, Ray Wetzel, Chico Alvarez…
George Barbier's woman background, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
Portrait of Sam Donahue and Hep, Aquarium, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottlieb
Editable vintage people flower collage design element set
Portrait of Sam Donahue, Aquarium, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottlieb
Dog violinist, music & entertainment. Remixed by rawpixel.
Portrait of Stan Kenton, Pete Rugolo, Eddie Safranski, Shelly Manne, Bob Cooper, Bob Gioga, and Eddie Bert(?), New York…
Music industry, entertainment remix, editable design
Portrait of Stan Kenton, Eddie Safranski, Shelly Manne, Chico Alvarez, Ray Wetzel, Harry Betts, Bob Cooper, and Art Pepper…
Music industry png element, entertainment remix, editable design
Portrait of Stan Kenton, Eddie Safranski, Bob Cooper, Art Pepper, Ray Wetzel, Chico Alvarez, Harry Betts, and Shelly Manne…
Retro party blog banner template
Portrait of Stan Kenton, Laurindo Almeida, Eddie Safranski, Bob Cooper, Chico Alvarez, Ray Wetzel, and Harry Betts…
Retro monochrome collage with music icons, statues, and vintage vibes editable design
Portrait of Dizzy Gillespie, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Editable vintage people flower collage design element set
Portrait of Stan Kenton, Pete Rugolo, and Harry Forbes, Capitol studio, ca. Jan. 1947 by William P. Gottlieb
Editable anthropomorphic cat violinist collage
Portrait of Stan Kenton, Pete Rugolo, and Bob Graettinger, Richmond, Va.(?), 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Editable vintage people flower collage design element set
Portrait of Stan Kenton and Laurindo Almeida, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Editable vintage people flower collage design element set
Portrait of Rod Raffel, between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
Music event Instagram post template, editable text
Portrait of Dizzy Gillespie, John Lewis, Cecil Payne, Miles Davis, and Ray Brown, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and…
Music app Instagram post template, editable text
Portrait of Stan Kenton and Buddy Childers, Richmond, Va., 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Retro music concert Instagram post template
Portrait of Duke Ellington, Junior Raglin, Tricky Sam Nanton(?), Juan Tizol, Barney Bigard, Ben Webster, Otto Toby…
Vintage music collage with flowers, violin, and gramophone. Music and flowers customizable design
Portrait of Stan Kenton and Eddie Safranski, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Jazz club Instagram post template, editable design
Portrait of Stan Kenton, Shelly Manne, and Eddie Safranski, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
