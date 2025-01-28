Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepeopleartvintagemusicpublic domainportraitsaxophonejazzPortrait of Dizzy Gillespie, James Moody, and Howard Johnson, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. GottliebView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1183 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 5548 x 5626 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarInternational Jazz Day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14667529/international-jazz-day-poster-templateView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. 