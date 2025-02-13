rawpixel
Portrait of Eddie Heywood, Downbeat, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
peopleartvintagemusicalpublic domainportraitpianomusical instruments
Pianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of Eddie Heywood, Downbeat, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Portrait of Eddie Heywood, Downbeat, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Pianist, editable png classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of John Hardee, Famous Door, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Pianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of Stan Kenton, Laurindo Almeida, Eddie Safranski, Bob Cooper, Chico Alvarez, Ray Wetzel, and Harry Betts…
Pianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of Dizzy Gillespie, John Lewis, Cecil Payne, Miles Davis, and Ray Brown, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and…
Pianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of Eddie Heywood, Three Deuces, New York, N.Y., ca. May 1946 by William P. Gottlieb
Piano recital poster template
Portrait of Dizzy Gillespie, James Moody, and Howard Johnson, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottlieb
Piano recital Instagram post template
Portrait of Howard McGhee, Brick Fleagle, and Miles Davis, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by William P. Gottlieb
Music lesson poster template
Portrait of John Hardee, Famous Door, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Music lesson Instagram post template
Portrait of Stan Kenton and Eddie Safranski, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Kandinsky quote Instagram story template
Portrait of Micky Folus, Joe Shulman, Claude Thornhill, Billy Exiner, and Barry Galbraith, Columbia Pictures studio, the…
Music academy Instagram post template
Portrait of Marty Marsala and Bud Freeman, between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
Music lessons poster template, editable text and design
Portrait of Stan Kenton and Eddie Safranski, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Piano recital Instagram post template
Portrait of Duke Ellington, Junior Raglin, Juan Tizol, Barney Bigard, Ben Webster, Harry Carney, Rex William Stewart, and…
Piano jazz night poster template, editable text and design
Portrait of Sidney De Paris, Freddie Moore, Eddie (Emmanuel) Barefield, Sammy Price, and Charlie Traeger, Jimmy Ryan's…
Music is the poetry of the air Instagram story template
Portrait of Baby Dodds and Marty Marsala, Riverboat on the Hudson, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Kids' piano contest Instagram post template
Portrait of Flip Phillips, Denzil Best, and Billy Bauer, Pied Piper, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by William P. Gottlieb
Classical night blog banner template, editable text
Portrait of Micky Folus, Danny Polo, Billy Exiner, Vahe (Tak) Takvorian, and Al Langstaff, Eddie Condon's, New York, N.Y.…
Piano lessons Instagram post template
Portrait of Allen Eager, Art Mardigan, and Curley Russell, Club 18, New York, N.Y., ca. Nov. 1947 by William P. Gottlieb
Piano concert Instagram post template
Portrait of Joe Thomas and Eddie Wilcox, Loyal Charles Lodge No. 167, New York, N.Y., ca. Oct. 1947 by William P. Gottlieb
Piano course Instagram post template
Portrait of Arnett Cobb, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
