Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepeopleartvintagemusicalpublic domainportraitpianomusical instrumentsPortrait of Eddie Heywood, Downbeat, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. GottliebView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1172 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 5547 x 5678 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarPianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9331780/pianist-editable-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of Eddie Heywood, Downbeat, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736100/image-people-art-blackFree Image from public domain licensePianist, editable png classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347150/pianist-editable-png-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of John Hardee, Famous Door, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736639/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347241/pianist-editable-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of Stan Kenton, Laurindo Almeida, Eddie Safranski, Bob Cooper, Chico Alvarez, Ray Wetzel, and Harry Betts…https://www.rawpixel.com/image/6735167/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347232/pianist-editable-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of Dizzy Gillespie, John Lewis, Cecil Payne, Miles Davis, and Ray Brown, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and…https://www.rawpixel.com/image/6736919/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347034/pianist-editable-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of Eddie Heywood, Three Deuces, New York, N.Y., ca. May 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734636/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano recital poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452454/piano-recital-poster-templateView licensePortrait of Dizzy Gillespie, James Moody, and Howard Johnson, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735614/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano recital Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452434/piano-recital-instagram-post-templateView licensePortrait of Howard McGhee, Brick Fleagle, and Miles Davis, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735784/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseMusic lesson poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452451/music-lesson-poster-templateView licensePortrait of John Hardee, Famous Door, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736149/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseMusic lesson Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452428/music-lesson-instagram-post-templateView licensePortrait of Stan Kenton and Eddie Safranski, 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737596/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseKandinsky quote Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14815015/kandinsky-quote-instagram-story-templateView licensePortrait of Micky Folus, Joe Shulman, Claude Thornhill, Billy Exiner, and Barry Galbraith, Columbia Pictures studio, the…https://www.rawpixel.com/image/6736707/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseMusic academy Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14836673/music-academy-instagram-post-templateView licensePortrait of Marty Marsala and Bud Freeman, between 1938 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735751/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseMusic lessons poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11776226/music-lessons-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Stan Kenton and Eddie Safranski, 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734685/image-people-art-blackFree Image from public domain licensePiano recital Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14835796/piano-recital-instagram-post-templateView licensePortrait of Duke Ellington, Junior Raglin, Juan Tizol, Barney Bigard, Ben Webster, Harry Carney, Rex William Stewart, and…https://www.rawpixel.com/image/6735169/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano jazz night poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12602714/piano-jazz-night-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Sidney De Paris, Freddie Moore, Eddie (Emmanuel) Barefield, Sammy Price, and Charlie Traeger, Jimmy Ryan's…https://www.rawpixel.com/image/6737608/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseMusic is the poetry of the air Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14814969/music-the-poetry-the-air-instagram-story-templateView licensePortrait of Baby Dodds and Marty Marsala, Riverboat on the Hudson, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736714/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseKids' piano contest Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14836675/kids-piano-contest-instagram-post-templateView licensePortrait of Flip Phillips, Denzil Best, and Billy Bauer, Pied Piper, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736495/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseClassical night blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/21696955/classical-night-blog-banner-template-editable-textView licensePortrait of Micky Folus, Danny Polo, Billy Exiner, Vahe (Tak) Takvorian, and Al Langstaff, Eddie Condon's, New York, N.Y.…https://www.rawpixel.com/image/6735970/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano lessons Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14835800/piano-lessons-instagram-post-templateView licensePortrait of Allen Eager, Art Mardigan, and Curley Russell, Club 18, New York, N.Y., ca. Nov. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737614/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano concert Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14835795/piano-concert-instagram-post-templateView licensePortrait of Joe Thomas and Eddie Wilcox, Loyal Charles Lodge No. 167, New York, N.Y., ca. Oct. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736002/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano course Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14835793/piano-course-instagram-post-templateView licensePortrait of Arnett Cobb, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736505/image-people-art-vintageFree Image from public domain license