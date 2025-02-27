Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepeopleartvintagemusicalpublic domainportraitbrickpianoPortrait of Howard McGhee, Brick Fleagle, and Miles Davis, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by William P. GottliebView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1165 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 5606 x 5773 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarPianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9331780/pianist-editable-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of Howard McGhee and Brick Fleagle, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737540/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePianist, editable png classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347150/pianist-editable-png-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of Howard McGhee and Brick Fleagle, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736883/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347241/pianist-editable-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of Howard McGhee, Brick Fleagle, and Miles Davis, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735762/image-people-art-menFree Image from public domain licensePianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347232/pianist-editable-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of Thelonious Monk and Howard McGhee, Minton's Playhouse, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736758/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347034/pianist-editable-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of Brick Fleagle and Sandy Williams, Nola's, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735178/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseKandinsky quote Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14815015/kandinsky-quote-instagram-story-templateView licensePortrait of Eddie Heywood, Downbeat, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735644/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseMusic is the poetry of the air Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14814969/music-the-poetry-the-air-instagram-story-templateView licensePortrait of Dizzy Gillespie, John Lewis, Cecil Payne, Miles Davis, and Ray Brown, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and…https://www.rawpixel.com/image/6736919/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano recital poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452454/piano-recital-poster-templateView licensePortrait of Duke Ellington, Junior Raglin, Juan Tizol, Barney Bigard, Ben Webster, Harry Carney, Rex William Stewart, and…https://www.rawpixel.com/image/6735169/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano recital Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452434/piano-recital-instagram-post-templateView licensePortrait of Eddie Heywood, Downbeat, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736100/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseMusic lesson poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452451/music-lesson-poster-templateView licenseBilly Eckstine's orchestra, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736264/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseMusic lesson Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452428/music-lesson-instagram-post-templateView licensePortrait of Duke Ellington, Barney Bigard, Ben Webster, Otto Toby Hardwick(e), Junior Raglin, and Fred Guy(?), Howard…https://www.rawpixel.com/image/6735071/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseMusic academy Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14836673/music-academy-instagram-post-templateView licensePortrait of Charlie Parker, Tommy Potter, Miles Davis, and Max Roach, Three Deuces, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William…https://www.rawpixel.com/image/6737051/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano recital Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14835796/piano-recital-instagram-post-templateView licensePortrait of Coleman Hawkins and Miles Davis, Three Deuces, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736581/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseModern concert poster mockup, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/21731571/modern-concert-poster-mockup-customizable-designView licensePortrait of Bob Haggart, Marion Hutton, and Gordon MacRae, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735622/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licensePiano jazz night poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12602714/piano-jazz-night-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Brick Fleagle, Sandy Williams, and Mrs. Brick Fleagle, Nola's, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P.…https://www.rawpixel.com/image/6734703/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano course Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14835793/piano-course-instagram-post-templateView licensePortrait of Stan Kenton, Laurindo Almeida, Eddie Safranski, Bob Cooper, Chico Alvarez, Ray Wetzel, and Harry Betts…https://www.rawpixel.com/image/6735167/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseKids' piano contest Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14836675/kids-piano-contest-instagram-post-templateView licensePortrait of Deryk Sampson, Lynn Carver, Justin Arndt, and Clair Dorward, Famous Door, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by…https://www.rawpixel.com/image/6735926/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licensePiano lessons Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14835800/piano-lessons-instagram-post-templateView licensePortrait of Baby Dodds and Marty Marsala, Riverboat on the Hudson, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736714/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano concert Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13126886/piano-concert-instagram-post-templateView licensePortrait of Stan Kenton, Pete Rugolo, and Bob Graettinger, Richmond, Va.(?), 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735255/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano concert Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14835795/piano-concert-instagram-post-templateView licensePortrait of Junior Raglin, Lawrence Brown, Johnny Hodges, Duke Ellington, Ray Nance, Sonny Greer, Fred Guy, and Harry…https://www.rawpixel.com/image/6735564/image-people-art-vintageFree Image from public domain license