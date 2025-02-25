Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagerosepeopleartblackvintagemusicpublic domainportraitPortrait of Django Reinhardt and David Rose, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. GottliebView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1194 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 5584 x 5612 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWoman holding microphone, editable singer, entertainment. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9365809/woman-holding-microphone-editable-singer-entertainment-remixed-rawpixelView licensePortrait of Django Reinhardt, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Portrait of Django Reinhardt, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Fred Guy, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Django Reinhardt and Duke Ellington, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb Portrait of Django Reinhardt and Duke Ellington, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Juan Tizol(?) and Lawrence Brown(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb Portrait of Cat Anderson, Ray Nance, and Taft Jordan(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Wesley Prince, Oscar Moore, and Nat King Cole, Zanzibar, New York, N.Y., ca. July 1946 by William P. Gottlieb Portrait of Bill (Buddy) De Arango, Terry Gibbs, and Harry Biss, Club Troubadour, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Bill (Buddy) De Arango, Terry Gibbs, and Harry Biss, Club Troubadour, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Henry Wells, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb Portrait of Tiny Grimes, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Brick Fleagle, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb Portrait of Wilbur De Paris, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Taft Jordan, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb Portrait of Tiny Grimes and Hugues Panassié, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Josh White, Café Society (Downtown), New York, N.Y., ca. June 1946 by William P. Gottlieb Portrait of Josh White, Café Society (Downtown), New York, N.Y., ca. June 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Lawrence Brown, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Sonny Greer, Aquarium(?), New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb Portrait of Teddy Kaye, Vivien Garry, and Arv(in) Charles Garrison, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb