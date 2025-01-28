rawpixel
Edit ImageCrop
Portrait of Buck Clayton, New York, N.Y.(?), between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
Save
Edit Image
peopleartvintagemusicalpublic domainportraitconcertjazz
Jazz music & art Instagram post template
Jazz music & art Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14693916/jazz-music-art-instagram-post-templateView license
Portrait of Conte Candoli, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Conte Candoli, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736537/portrait-conte-candoli-1947-1948-william-gottliebFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert poster template
Saxophone jazz concert poster template
https://www.rawpixel.com/image/14667548/saxophone-jazz-concert-poster-templateView license
Portrait of Ray Wetzel, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Ray Wetzel, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734848/portrait-ray-wetzel-1947-1948-william-gottliebFree Image from public domain license
Jazz concert Instagram post template, editable text
Jazz concert Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12514234/jazz-concert-instagram-post-template-editable-textView license
Portrait of Ted Kelly, Kenny Kersey, Benny Fonville, (Scoville) Toby Browne, and Buck Clayton, Café Society (Downtown), New…
Portrait of Ted Kelly, Kenny Kersey, Benny Fonville, (Scoville) Toby Browne, and Buck Clayton, Café Society (Downtown), New…
https://www.rawpixel.com/image/6735533/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Piano concert Instagram post template
Piano concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13126886/piano-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Larry Clinton, New York, N.Y.(?), between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Larry Clinton, New York, N.Y.(?), between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734620/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert blog banner template
Saxophone jazz concert blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/14451411/saxophone-jazz-concert-blog-banner-templateView license
Portrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735604/image-people-art-microphoneFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert Instagram post template
Saxophone jazz concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14437251/saxophone-jazz-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Ray Wetzel, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Ray Wetzel, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734718/portrait-ray-wetzel-1947-1948-william-gottliebFree Image from public domain license
Classical music concert Instagram post template
Classical music concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14692518/classical-music-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Henry Allen, New York, N.Y.(?), between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Henry Allen, New York, N.Y.(?), between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735049/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Solo concert Instagram post template
Solo concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14713414/solo-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Marty Marsala and Bud Freeman, between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Marty Marsala and Bud Freeman, between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735751/image-people-art-blackFree Image from public domain license
Jazz music night Instagram post template, editable text
Jazz music night Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11995023/jazz-music-night-instagram-post-template-editable-textView license
Portrait of Louis Armstrong, between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Louis Armstrong, between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734941/portrait-louis-armstrong-between-1938-and-1948-william-gottliebFree Image from public domain license
Classical music concert blog banner template
Classical music concert blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/14062531/classical-music-concert-blog-banner-templateView license
Portrait of Louis Armstrong and Jack Teagarden, between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Louis Armstrong and Jack Teagarden, between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736458/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Retro music concert Instagram post template
Retro music concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14713628/retro-music-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Sidney Bechet, between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Sidney Bechet, between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736295/portrait-sidney-bechet-between-1938-and-1948-william-gottliebFree Image from public domain license
Jazz concert poster template, editable text and design
Jazz concert poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12721398/jazz-concert-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait of Barney Bigard, Ben Webster, Otto Toby Hardwick(e), Harry Carney, Rex William Stewart, Sonny Greer, Wallace…
Portrait of Barney Bigard, Ben Webster, Otto Toby Hardwick(e), Harry Carney, Rex William Stewart, Sonny Greer, Wallace…
https://www.rawpixel.com/image/6735046/image-people-art-blackFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert Instagram post template
Saxophone jazz concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14452345/saxophone-jazz-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Wingy Manone, William P. Gottlieb's office, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Wingy Manone, William P. Gottlieb's office, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6737415/image-people-art-manFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert Instagram post template
Saxophone jazz concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14713744/saxophone-jazz-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of John Chance, Paul Kashian, Nick Travis, Chuck Genduso, Joe Ferrante, and Curly Broyles, Hotel Commodore, Century…
Portrait of John Chance, Paul Kashian, Nick Travis, Chuck Genduso, Joe Ferrante, and Curly Broyles, Hotel Commodore, Century…
https://www.rawpixel.com/image/6737384/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Charity concert Instagram post template
Charity concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14713402/charity-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of (Scoville) Toby Browne, Kenny Kersey, and Buck Clayton, Café Society (Downtown), New York, N.Y., ca. June 1947…
Portrait of (Scoville) Toby Browne, Kenny Kersey, and Buck Clayton, Café Society (Downtown), New York, N.Y., ca. June 1947…
https://www.rawpixel.com/image/6736179/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Jazz night poster template, editable text and design
Jazz night poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12540436/jazz-night-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736121/image-people-art-microphoneFree Image from public domain license
Live music Instagram post template, editable text
Live music Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/10187911/live-music-instagram-post-template-editable-textView license
Portrait of Cootie Williams, New York, N.Y.(?), between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Cootie Williams, New York, N.Y.(?), between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736659/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Live music blog banner template
Live music blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/14561459/live-music-blog-banner-templateView license
Portrait of Dizzy Gillespie, John Lewis, Cecil Payne, Miles Davis, and Ray Brown, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and…
Portrait of Dizzy Gillespie, John Lewis, Cecil Payne, Miles Davis, and Ray Brown, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and…
https://www.rawpixel.com/image/6736919/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Jazz music festival poster template
Jazz music festival poster template
https://www.rawpixel.com/image/14493942/jazz-music-festival-poster-templateView license
Portrait of Dizzy Gillespie, New York, N.Y., ca. May 1947 by William P. Gottlieb
Portrait of Dizzy Gillespie, New York, N.Y., ca. May 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734579/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Piano concert Instagram post template
Piano concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14835795/piano-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Taft Jordan, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Taft Jordan, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736106/image-people-art-vintageFree Image from public domain license