rawpixel
Edit ImageCrop
Portrait of Taft Jordan, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Save
Edit Image
peopleartvintagemusicalpublic domainportraitconcertjazz
Jazz music & art Instagram post template
Jazz music & art Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14693916/jazz-music-art-instagram-post-templateView license
Portrait of Cat Anderson, Ray Nance, and Taft Jordan(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Cat Anderson, Ray Nance, and Taft Jordan(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735978/image-cat-people-artFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert poster template
Saxophone jazz concert poster template
https://www.rawpixel.com/image/14667548/saxophone-jazz-concert-poster-templateView license
Portrait of Ray Nance, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Ray Nance, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736535/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Jazz concert Instagram post template, editable text
Jazz concert Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12514234/jazz-concert-instagram-post-template-editable-textView license
Portrait of Fred Guy, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Fred Guy, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734730/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Piano concert Instagram post template
Piano concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13126886/piano-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Walter Fuller, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Walter Fuller, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736599/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert blog banner template
Saxophone jazz concert blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/14451411/saxophone-jazz-concert-blog-banner-templateView license
Portrait of Wilbur De Paris, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Wilbur De Paris, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734503/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert Instagram post template
Saxophone jazz concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14437251/saxophone-jazz-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Louis Armstrong, Aquarium, New York, N.Y., ca. July 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Louis Armstrong, Aquarium, New York, N.Y., ca. July 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734445/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Classical music concert Instagram post template
Classical music concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14692518/classical-music-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Sidney Bechet, New York, N.Y.(?), ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Sidney Bechet, New York, N.Y.(?), ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735444/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Solo concert Instagram post template
Solo concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14713414/solo-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Al Sears, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Al Sears, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6737431/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Classical music concert blog banner template
Classical music concert blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/14062531/classical-music-concert-blog-banner-templateView license
Portrait of Max Kaminsky, Eddie Condon's, New York, N.Y., ca. Sept. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Max Kaminsky, Eddie Condon's, New York, N.Y., ca. Sept. 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735692/image-people-art-blackFree Image from public domain license
Jazz music night Instagram post template, editable text
Jazz music night Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11995023/jazz-music-night-instagram-post-template-editable-textView license
Portrait of Rex William Stewart, Aquarium, New York, N.Y., ca. Aug. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Rex William Stewart, Aquarium, New York, N.Y., ca. Aug. 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735939/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Jazz concert poster template, editable text and design
Jazz concert poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12721398/jazz-concert-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait of Louis Armstrong, between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Louis Armstrong, between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734941/portrait-louis-armstrong-between-1938-and-1948-william-gottliebFree Image from public domain license
Retro music concert Instagram post template
Retro music concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14713628/retro-music-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Lawrence Brown, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Lawrence Brown, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736417/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert Instagram post template
Saxophone jazz concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14452345/saxophone-jazz-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Wild Bill Davison, Eddie Condon's, New York, N.Y., ca. June 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Wild Bill Davison, Eddie Condon's, New York, N.Y., ca. June 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734472/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Saxophone jazz concert Instagram post template
Saxophone jazz concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14713744/saxophone-jazz-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Henry Allen, New York, N.Y.(?), between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Henry Allen, New York, N.Y.(?), between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735049/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Charity concert Instagram post template
Charity concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14713402/charity-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Joe Thomas, Pied Piper, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by William P. Gottlieb
Portrait of Joe Thomas, Pied Piper, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6737726/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Jazz night poster template, editable text and design
Jazz night poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12540436/jazz-night-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait of Bunk Johnson, Stuyvesant Casino, New York, N.Y., ca. June 1946 by William P. Gottlieb
Portrait of Bunk Johnson, Stuyvesant Casino, New York, N.Y., ca. June 1946 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734829/image-people-art-blackFree Image from public domain license
Live music Instagram post template, editable text
Live music Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/10187911/live-music-instagram-post-template-editable-textView license
Portrait of Phil Moore and John (O.) Levy, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Phil Moore and John (O.) Levy, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734780/image-people-art-microphoneFree Image from public domain license
Jazz music festival poster template
Jazz music festival poster template
https://www.rawpixel.com/image/14493942/jazz-music-festival-poster-templateView license
Portrait of Cat Anderson, Aquarium, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Cat Anderson, Aquarium, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735455/image-cat-people-artFree Image from public domain license
Live music blog banner template
Live music blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/14561459/live-music-blog-banner-templateView license
Portrait of Junior Raglin, Lawrence Brown, Johnny Hodges, Duke Ellington, Ray Nance, Sonny Greer, Fred Guy, and Harry…
Portrait of Junior Raglin, Lawrence Brown, Johnny Hodges, Duke Ellington, Ray Nance, Sonny Greer, Fred Guy, and Harry…
https://www.rawpixel.com/image/6735564/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Piano concert Instagram post template
Piano concert Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14835795/piano-concert-instagram-post-templateView license
Portrait of Dizzy Gillespie, New York, N.Y., ca. May 1947 by William P. Gottlieb
Portrait of Dizzy Gillespie, New York, N.Y., ca. May 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6734579/image-people-art-vintageFree Image from public domain license