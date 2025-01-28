rawpixel
Portrait of Juan Tizol(?) and Lawrence Brown(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
International Jazz Day poster template
Portrait of Junior Raglin, Lawrence Brown, Johnny Hodges, Duke Ellington, Ray Nance, Sonny Greer, Fred Guy, and Harry…
Vintage hits Instagram post template
Portrait of Cat Anderson, Ray Nance, and Taft Jordan(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz concert Instagram post template, editable text
Portrait of Sam Donahue, Stan Kenton, Nick Callonus, and Hep, Aquarium, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz music & art Instagram post template
Portrait of Sam Donahue and Hep, Aquarium, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz club Instagram post template, editable design
Portrait of Duke Ellington, Cat Anderson, and Sidney De Paris(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P.…
Saxophone jazz concert poster template
Portrait of Rex William Stewart, Aquarium, New York, N.Y., ca. Aug. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz night poster template, editable text and design
Portrait of Fred Guy, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Music & art poster template, editable text and design
Portrait of Duke Ellington, Junior Raglin, Tricky Sam Nanton(?), Juan Tizol, Barney Bigard, Ben Webster, Otto Toby…
Music & art poster template, editable text and design
Portrait of Barney Bigard, Ben Webster, Otto Toby Hardwick(e), Harry Carney, Rex William Stewart, Sonny Greer, Wallace…
Vintage hits blog banner template, editable text
Portrait of Sam Donahue, Aquarium, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz night poster template, editable text and design
Portrait of Joe Thomas and Eddie Wilcox, Loyal Charles Lodge No. 167, New York, N.Y., ca. Oct. 1947 by William P. Gottlieb
Special celebration Instagram post template
Portrait of Lawrence Brown, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Special celebration Instagram post template
Portrait of Dean Hudson, ca. Aug. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz music Instagram post template
Portrait of Sam Donahue and Hep, Aquarium, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz night poster template, editable text and design
Portrait of Ray Nance, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz music festival poster template
Portrait of Louis Jordan, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Piano jazz night poster template, editable text and design
Portrait of Vernon Friley, Irv Dinkin, Jim Harwood, John Chance, Paul Kashian, Nick Travis, Chuck Genduso, and Joe Ferrante…
Jazz music festival poster template, editable text and design
Portrait of Dean Hudson, ca. Aug. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz club Instagram post template
Portrait of Sy Sinclair by William P. Gottlieb
Jazz night Instagram post template, editable text
Portrait of Machito, Jose Mangual, Carlos Vidal(?), Mario Bouza, Ubaldo Nieto, and Graciella Grillo, Glen Island Casino, New…
