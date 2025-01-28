Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepeopleartvintagemusicalpublic domainportraitmusical instrumentsjazzPortrait of Juan Tizol(?) and Lawrence Brown(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. GottliebView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1159 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 5394 x 5583 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarInternational Jazz Day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14667529/international-jazz-day-poster-templateView licensePortrait of Junior Raglin, Lawrence Brown, Johnny Hodges, Duke Ellington, Ray Nance, Sonny Greer, Fred Guy, and Harry…https://www.rawpixel.com/image/6735564/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage hits Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14694000/vintage-hits-instagram-post-templateView licensePortrait of Cat Anderson, Ray Nance, and Taft Jordan(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735978/image-cat-people-artFree Image from public domain licenseJazz concert Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12514234/jazz-concert-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Sam Donahue, Stan Kenton, Nick Callonus, and Hep, Aquarium, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735156/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseJazz music & art Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14693916/jazz-music-art-instagram-post-templateView licensePortrait of Sam Donahue and Hep, Aquarium, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735150/image-cat-people-artFree Image from public domain licenseJazz club Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14688405/jazz-club-instagram-post-template-editable-designView licensePortrait of Duke Ellington, Cat Anderson, and Sidney De Paris(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P.…https://www.rawpixel.com/image/6735560/image-cat-people-artFree Image from public domain licenseSaxophone jazz concert poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14667548/saxophone-jazz-concert-poster-templateView licensePortrait of Rex William Stewart, Aquarium, New York, N.Y., ca. Aug. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735939/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseJazz night poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12540436/jazz-night-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Fred Guy, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734730/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseMusic & art poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12540646/music-art-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Duke Ellington, Junior Raglin, Tricky Sam Nanton(?), Juan Tizol, Barney Bigard, Ben Webster, Otto Toby…https://www.rawpixel.com/image/6734575/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseMusic & art poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12539164/music-art-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Barney Bigard, Ben Webster, Otto Toby Hardwick(e), Harry Carney, Rex William Stewart, Sonny Greer, Wallace…https://www.rawpixel.com/image/6735046/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseVintage hits blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12539369/vintage-hits-blog-banner-template-editable-textView licensePortrait of Sam Donahue, Aquarium, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735039/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseJazz night poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12674756/jazz-night-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Joe Thomas and Eddie Wilcox, Loyal Charles Lodge No. 167, New York, N.Y., ca. Oct. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736794/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseSpecial celebration Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713399/special-celebration-instagram-post-templateView licensePortrait of Lawrence Brown, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736417/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseSpecial celebration Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713372/special-celebration-instagram-post-templateView licensePortrait of Dean Hudson, ca. Aug. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734825/portrait-dean-hudson-ca-aug-1946-william-gottliebFree Image from public domain licenseJazz music Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14667779/jazz-music-instagram-post-templateView licensePortrait of Sam Donahue and Hep, Aquarium, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735155/image-cat-people-artFree Image from public domain licenseJazz night poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12699630/jazz-night-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Ray Nance, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736535/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseJazz music festival poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14493942/jazz-music-festival-poster-templateView licensePortrait of Louis Jordan, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735679/image-people-art-blackFree Image from public domain licensePiano jazz night poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12602714/piano-jazz-night-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Vernon Friley, Irv Dinkin, Jim Harwood, John Chance, Paul Kashian, Nick Travis, Chuck Genduso, and Joe Ferrante…https://www.rawpixel.com/image/6737280/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseJazz music festival poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12539551/jazz-music-festival-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Dean Hudson, ca. Aug. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734647/portrait-dean-hudson-ca-aug-1946-william-gottliebFree Image from public domain licenseJazz club Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713379/jazz-club-instagram-post-templateView licensePortrait of Sy Sinclair by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734962/portrait-sinclair-william-gottliebFree Image from public domain licenseJazz night Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12538932/jazz-night-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Machito, Jose Mangual, Carlos Vidal(?), Mario Bouza, Ubaldo Nieto, and Graciella Grillo, Glen Island Casino, New…https://www.rawpixel.com/image/6736200/image-people-art-vintageFree Image from public domain license