Portrait of Freddie Ohms, Eddie Condon's(?), New York, N.Y., ca. Mar. 1947 by William P. Gottlieb
Metal album cover Instagram post template
Portrait of Dicky Wells and Henry Wells, Eddie Condon's, New York, N.Y., ca. Jan. 1947 by William P. Gottlieb
Music band poster template
Portrait of Dicky Wells and Henry Wells, Eddie Condon's, New York, N.Y., ca. Jan. 1947 by William P. Gottlieb
Music band Instagram post template
Portrait of Bill Harris, William P. Gottlieb's home (table tennis room), N.Y., ca. Apr. 1947 by William P. Gottlieb
Music band Facebook story template
Portrait of Milt Bernhart, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Music band blog banner template
Portrait of Jack Teagarden, Victor studio(?), New York, N.Y., ca. Apr. 1947 by William P. Gottlieb
Woman holding microphone, editable singer, entertainment. Remixed by rawpixel.
Portrait of Micky Folus, Danny Polo, Billy Exiner, Vahe (Tak) Takvorian, and Al Langstaff, Eddie Condon's, New York, N.Y.…
Pianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of Harry DeVito, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Pianist, editable png classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of Jack Teagarden, Victor studio, New York, N.Y., ca. May 1947 by William P. Gottlieb
Industrial revolution podcast, customizable design template
Stan Kenton Orchestra, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
International music album cover template
Portrait of Henry Wells, Aquarium, New York, N.Y., ca. Jan. 1947 by William P. Gottlieb
Inner peace music editable poster template
Portrait of Bill Harris, William P. Gottlieb's home (table tennis room), N.Y., ca. Apr. 1947 by William P. Gottlieb
Retro music concert poster template, editable text and design
Portrait of Stan Kenton, Kai Winding, Eddie Safranski, Pete Rugolo, and Shelly Manne, New York, N.Y.(?), ca. Jan. 1947 by…
Woman playing guitar png, music & hobby editable remix
Portrait of Toby Tyler, Washington, D.C., ca. Dec. 1941 by William P. Gottlieb
Vintage collage with vintage elements: man, ship, vintage cityscape, and vintage train customizable design
Portrait of Bart Varselona, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Music flyer template, funky design
Portrait of Joe Mooney and Andy Fitzgerald, Eddie Condon's, New York, N.Y., ca. June 1947 by William P. Gottlieb
EDM music Facebook post template
Portrait of Vernon Brown, Spots Esposito, and Bobby Hackett, Museum of Modern Music program, ABC studio, New York, N.Y., ca.…
Music lover poster template, funky design
Portrait of Harry Betts, Richmond, Va.(?), 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Entertainment media, colorful editable remix design
Portrait of Jack Teagarden, Victor studio, New York, N.Y., ca. May 1947 by William P. Gottlieb
Music application flyer, editable template
Portrait of Pee Wee Russell and Linda Keene, Eddie Condon's, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Music application, editable poster template
Portrait of Juan Tizol(?) and Lawrence Brown(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
