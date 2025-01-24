Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepeopleartvintagemusicalpublic domainportraitretrojazzPortrait of Lawrence Brown, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. GottliebView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1172 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 5504 x 5634 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage hits Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14694000/vintage-hits-instagram-post-templateView licensePortrait of Juan Tizol(?) and Lawrence Brown(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736248/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano concert Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13126886/piano-concert-instagram-post-templateView licensePortrait of Wilbur De Paris, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734503/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseJazz club Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14688405/jazz-club-instagram-post-template-editable-designView licensePortrait of Taft Jordan, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736106/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseInternational Jazz Day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713759/international-jazz-day-instagram-post-templateView licensePortrait of Junior Raglin, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736365/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage hits blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12539369/vintage-hits-blog-banner-template-editable-textView licensePortrait of Junior Raglin, Lawrence Brown, Johnny Hodges, Duke Ellington, Ray Nance, Sonny Greer, Fred Guy, and Harry…https://www.rawpixel.com/image/6735564/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseWoman holding microphone, editable singer, entertainment. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9365809/woman-holding-microphone-editable-singer-entertainment-remixed-rawpixelView licensePortrait of Duke Ellington, Cat Anderson, and Sidney De Paris(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P.…https://www.rawpixel.com/image/6735560/image-cat-people-artFree Image from public domain licenseJazz night Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713761/jazz-night-instagram-post-templateView licensePortrait of Johnny Hodges and Lawrence Brown, Turkish Embassy, Washington, D.C., 193- by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736037/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseInternational Jazz Day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14667529/international-jazz-day-poster-templateView licensePortrait of Henry Wells, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734883/portrait-henry-wells-new-york-ny-ca-nov-1946-william-gottliebFree Image from public domain licenseJazz music night Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11995023/jazz-music-night-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Ray Nance, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736535/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseJazz concert Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12514234/jazz-concert-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Henry Wells, Aquarium, New York, N.Y., ca. Jan. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736551/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseRetro music concert Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713628/retro-music-concert-instagram-post-templateView licensePortrait of Sonny Greer, Aquarium(?), New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734725/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseJazz bar Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13823926/jazz-bar-facebook-post-templateView licensePortrait of Oscar Pettiford and Junior Raglin, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735585/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano jazz night poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12521184/piano-jazz-night-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Harry Carney, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735508/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseJazz music & art Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14693916/jazz-music-art-instagram-post-templateView licensePortrait of Milt Bernhart, 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734746/portrait-milt-bernhart-1947-1948-william-gottliebFree Image from public domain licenseSaxophone jazz concert poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14667548/saxophone-jazz-concert-poster-templateView licensePortrait of Al Sears, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737431/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseJazz music night Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12378790/jazz-music-night-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Henry Wells, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734894/portrait-henry-wells-new-york-ny-ca-nov-1946-william-gottliebFree Image from public domain licenseMusic & art Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12517112/music-art-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Buddy Stewart, Three Deuces(?), New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737694/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licensePiano jazz night Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12521173/piano-jazz-night-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Fred Guy, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734730/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePiano jazz night poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12602714/piano-jazz-night-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Junior Raglin and Sonny Greer, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735934/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseJazz night poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12540436/jazz-night-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Django Reinhardt and Duke Ellington, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736423/image-people-art-vintageFree Image from public domain license