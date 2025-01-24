rawpixel
Portrait of Lawrence Brown, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Vintage hits Instagram post template
Portrait of Juan Tizol(?) and Lawrence Brown(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Piano concert Instagram post template
Portrait of Wilbur De Paris, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz club Instagram post template, editable design
Portrait of Taft Jordan, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
International Jazz Day Instagram post template
Portrait of Junior Raglin, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Vintage hits blog banner template, editable text
Portrait of Junior Raglin, Lawrence Brown, Johnny Hodges, Duke Ellington, Ray Nance, Sonny Greer, Fred Guy, and Harry…
Woman holding microphone, editable singer, entertainment. Remixed by rawpixel.
Portrait of Duke Ellington, Cat Anderson, and Sidney De Paris(?), Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P.…
Jazz night Instagram post template
Portrait of Johnny Hodges and Lawrence Brown, Turkish Embassy, Washington, D.C., 193- by William P. Gottlieb
International Jazz Day poster template
Portrait of Henry Wells, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz music night Instagram post template, editable text
Portrait of Ray Nance, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz concert Instagram post template, editable text
Portrait of Henry Wells, Aquarium, New York, N.Y., ca. Jan. 1947 by William P. Gottlieb
Retro music concert Instagram post template
Portrait of Sonny Greer, Aquarium(?), New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz bar Facebook post template
Portrait of Oscar Pettiford and Junior Raglin, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Piano jazz night poster template, editable text and design
Portrait of Harry Carney, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz music & art Instagram post template
Portrait of Milt Bernhart, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Saxophone jazz concert poster template
Portrait of Al Sears, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz music night Instagram post template, editable text
Portrait of Henry Wells, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Music & art Instagram post template, editable text
Portrait of Buddy Stewart, Three Deuces(?), New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Piano jazz night Instagram post template, editable text
Portrait of Fred Guy, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Piano jazz night poster template, editable text and design
Portrait of Junior Raglin and Sonny Greer, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
Jazz night poster template, editable text and design
Portrait of Django Reinhardt and Duke Ellington, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottlieb
