Portrait of Arnold Hartley, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Vintage collage with vintage elements: man, ship, vintage cityscape, and vintage train customizable design
Portrait of James Petrillo in his office, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P. Gottlieb
Industrial revolution podcast, customizable design template
Portrait of Chubby Goldfarb, ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Product review Facebook post template, editable design
American Federation of Musicians, ca. Jan. 1947 by William P. Gottlieb
3D editable singer on stage remix
Portrait of James Petrillo in his office, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P. Gottlieb
Window curtain editable mockup, interior decor
Portrait of James Petrillo in his office, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P. Gottlieb
Three Graces women dancing sticker, editable lifestyle collage element remix
Portrait of James Petrillo in his office, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P. Gottlieb
Spring reading list blog banner template
Portrait of Eddie Ronan, Down Beat office, New York, N.Y., ca. Mar. 1947 by William P. Gottlieb
Spring break blog banner template
Portrait of Johnny Richards, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by William P. Gottlieb
Love quote Instagram post template
Portrait of Brick Fleagle, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
Businessman using a phone and drinking coffee remix
American Federation of Musicians, ca. Jan. 1947 by William P. Gottlieb
Vision art magazine cover template
Portrait of Wilmoth Houdini, Renaissance Ballroom, New York, N.Y., ca. July, 1947 by William P. Gottlieb
Grief journal Instagram post template
Portrait of Joe Mooney and Milt Gabler(?), Decca office(?), New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by William P. Gottlieb
Grief therapy Instagram post template
Portrait of Ismael Morales, Glen Island Casino, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
3D sick man on rainy day editable remix
Portrait of Jose Mangual, Glen Island Casino, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Art exhibition poster template, editable text & design
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Curtain mockup, editable design
Portrait of Jose Mangual, Glen Island Casino, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
3D sick man on rainy day editable remix
Portrait of Macbeth (McDonald Augustus Fritz), Renaissance Ballroom, New York, N.Y., ca. July, 1947 by William P. Gottlieb
City skyline Instagram post template, editable text
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Value yourself Instagram post template
Portrait of Jo Stafford, New York, N.Y.(?), ca. July 1946 by William P. Gottlieb
Beat depression Instagram post template
Portrait of Tyree Glenn, New York, N.Y.(?), ca. July 1947 by William P. Gottlieb
