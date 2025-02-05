Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagebook stackbookspeopleartmansmokeblackvintagePortrait of Mezz Mezzrow in his office, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. GottliebView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1147 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 5531 x 5787 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarReading & book quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14816141/reading-book-quote-instagram-post-templateView licensePortrait of Mezz Mezzrow in his office, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735862/image-people-art-manFree Image from public domain licenseEducational research png element, editable geometric mixed mediahttps://www.rawpixel.com/image/10111440/educational-research-png-element-editable-geometric-mixed-mediaView licensePortrait of Sidney Bechet, New York, N.Y.(?), ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735444/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseEditable hobby lifestyle design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15161664/editable-hobby-lifestyle-design-element-setView licensePortrait of Harry Carney, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735508/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseThesis proposal presentation templatehttps://www.rawpixel.com/image/12786391/thesis-proposal-presentation-templateView licensePortrait of Joe Mooney, Andy Fitzgerald, Gaeton (Gate) Frega, and Jack Hotop, Decca studio, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by…https://www.rawpixel.com/image/6735269/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseEarth fact sheet Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13117079/earth-fact-sheet-instagram-post-templateView licensePortrait of Joe Mooney, Andy Fitzgerald, Gaeton (Gate) Frega, and Jack Hotop, Decca studio, New York, N.Y., ca. Dec. 1946 by…https://www.rawpixel.com/image/6735363/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseEarth Day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13116901/earth-day-instagram-post-templateView licensePortrait of Tony Parenti, Jimmy Ryan's (Club), New York, N.Y., ca. Aug. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736546/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseSchool admission poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14727844/school-admission-poster-templateView licensePortrait of Peanuts Hucko, Famous Door, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735699/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseCommunity college poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11710220/community-college-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Benny Goodman, 400 Restaurant, New York, N.Y., ca. July 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734568/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseSchool admission Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14727847/school-admission-instagram-story-templateView licensePortrait of Duke Ellington, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736385/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseSchool admission blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14727849/school-admission-blog-banner-templateView licensePortrait of Benny Goodman, 400 Restaurant, New York, N.Y., ca. July 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734556/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseGlobal warming element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000348/global-warming-element-set-editable-designView licensePortrait of Tony Parenti and Wild Bill Davison, Jimmy Ryan's (Club), New York, N.Y., ca. Aug. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736934/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseSpinning globe education background, paper craft collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11951212/spinning-globe-education-background-paper-craft-collage-editable-designView licensePortrait of Mezz Mezzrow, Albert Nicholas, and Sy Sinclair, New York, N.Y., ca. Jan. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734886/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseStudent discount poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12590747/student-discount-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Roy Eldridge, Spotlite (Club), New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735582/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseBusiness partner poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11742183/business-partner-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Buddy De Franco, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736330/image-people-art-manFree Image from public domain licenseDiverse people stacking hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14915078/diverse-people-stacking-hands-togetherView licensePortrait of Ben Webster, Bengasi, Washington, D.C., ca. May 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736007/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseDiverse people stacking hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14905216/diverse-people-stacking-hands-togetherView licensePortrait of Al Sears, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737431/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseDiverse people stacking hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14915041/diverse-people-stacking-hands-togetherView licensePortrait of Cecil (Xavier) Scott, Ole South, New York, N.Y., ca. Oct. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736376/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseDiverse people stacking hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14915585/diverse-people-stacking-hands-togetherView licensePortrait of Pee Wee Russell, Dave Tough, and Max Kaminsky, Eddie Condon's, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William…https://www.rawpixel.com/image/6735953/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseDiverse but united Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11759616/diverse-but-united-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Taft Jordan, Aquarium, New York, N.Y., ca. Nov. 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736106/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseUniversity club poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12059879/university-club-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Art Hodes, Pops Foster, Cecil (Xavier) Scott, and George Luggi, Ole South, New York, N.Y., ca. Oct. 1946 by…https://www.rawpixel.com/image/6735642/image-people-art-vintageFree Image from public domain license