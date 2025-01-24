Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepeopleartvintagemusicalpublic domainportraitstatuejazzPortrait of Ray Anthony, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. GottliebView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1175 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 5554 x 5670 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage Greek Goddess background, butterfly collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9191861/vintage-greek-goddess-background-butterfly-collage-editable-designView licensePortrait of Ray Anthony, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735710/portrait-ray-anthony-new-york-ny-ca-aug-1947-william-gottliebFree Image from public domain licenseVintage Greek Goddess background, butterfly collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9195217/vintage-greek-goddess-background-butterfly-collage-editable-designView licensePortrait of Ray Anthony, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736143/portrait-ray-anthony-new-york-ny-ca-aug-1947-william-gottliebFree Image from public domain licenseVintage Greek Goddess background, butterfly collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9194958/vintage-greek-goddess-background-butterfly-collage-editable-designView licensePortrait of Ray Anthony, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736155/portrait-ray-anthony-new-york-ny-ca-aug-1947-william-gottliebFree Image from public domain licenseVintage Greek Goddess background, butterfly collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9195149/vintage-greek-goddess-background-butterfly-collage-editable-designView licensePortrait of Ray Wetzel, 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734848/portrait-ray-wetzel-1947-1948-william-gottliebFree Image from public domain licenseVintage Greek Goddess background, butterfly collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9195241/vintage-greek-goddess-background-butterfly-collage-editable-designView licensePortrait of Ray Anthony, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735791/portrait-ray-anthony-new-york-ny-ca-aug-1947-william-gottliebFree Image from public domain licenseEphemera musician sculpture, editable paper collage remix designhttps://www.rawpixel.com/image/9195286/ephemera-musician-sculpture-editable-paper-collage-remix-designView licensePortrait of Ray Anthony, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735421/portrait-ray-anthony-new-york-ny-ca-aug-1947-william-gottliebFree Image from public domain licenseVintage letter collage background, aesthetic border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9191977/vintage-letter-collage-background-aesthetic-border-editable-designView licensePortrait of Dizzy Gillespie, New York, N.Y., ca. May 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734579/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseGreek Goddess statue background, paper collage border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9195756/greek-goddess-statue-background-paper-collage-border-editable-designView licensePortrait of Sidney De Paris, Jimmy Ryan's (Club), New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737628/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseGreek Goddess statue computer wallpaper, paper collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9195925/greek-goddess-statue-computer-wallpaper-paper-collage-editable-designView licensePortrait of Dizzy Gillespie, James Moody, and Howard Johnson, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735614/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseGreek Goddess statue background, paper collage border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9195951/greek-goddess-statue-background-paper-collage-border-editable-designView licensePortrait of Ray Anthony, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737417/portrait-ray-anthony-new-york-ny-ca-aug-1947-william-gottliebFree Image from public domain licenseVintage letter collage background, aesthetic border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9195024/vintage-letter-collage-background-aesthetic-border-editable-designView licensePortrait of Georgie Auld, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735522/portrait-georgie-auld-new-york-ny-ca-aug-1947-william-gottliebFree Image from public domain licenseGreek Goddess statue background, paper collage border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9192242/greek-goddess-statue-background-paper-collage-border-editable-designView licensePortrait of Ray Wetzel, 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734718/portrait-ray-wetzel-1947-1948-william-gottliebFree Image from public domain licenseGreek Goddess statue background, paper collage border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9192207/greek-goddess-statue-background-paper-collage-border-editable-designView licensePortrait of Conte Candoli, 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736537/portrait-conte-candoli-1947-1948-william-gottliebFree Image from public domain licenseVintage Greek Goddess background, butterfly collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9195095/vintage-greek-goddess-background-butterfly-collage-editable-designView licensePortrait of Dizzy Gillespie, New York, N.Y., ca. May 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734713/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseGreek Goddess statue iPhone wallpaper, paper collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9195860/greek-goddess-statue-iphone-wallpaper-paper-collage-editable-designView licensePortrait of Charlie Parker, Tommy Potter, Miles Davis, and Max Roach, Three Deuces, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William…https://www.rawpixel.com/image/6737051/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseGreek Goddess statue iPhone wallpaper, paper collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9195958/greek-goddess-statue-iphone-wallpaper-paper-collage-editable-designView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Famous Door, New York, N.Y., ca. June 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734548/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage Greek Goddess phone wallpaper, butterfly collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9195199/vintage-greek-goddess-phone-wallpaper-butterfly-collage-editable-designView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737546/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseEphemera musician sculpture, editable paper collage remix designhttps://www.rawpixel.com/image/9192266/ephemera-musician-sculpture-editable-paper-collage-remix-designView licensePortrait of Joe Thomas, Pied Piper, New York, N.Y., ca. Sept. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737726/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage Greek Goddess phone wallpaper, butterfly collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9195108/vintage-greek-goddess-phone-wallpaper-butterfly-collage-editable-designView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736026/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseGreek Goddess statue desktop wallpaper, paper collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9195975/greek-goddess-statue-desktop-wallpaper-paper-collage-editable-designView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735874/image-people-art-microphoneFree Image from public domain license