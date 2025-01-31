rawpixel
Portrait of Harry DeVito, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Live concert sticker, editable entertainment collage element remix
Portrait of Milt Bernhart, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Woman holding microphone, editable singer, entertainment. Remixed by rawpixel.
Stan Kenton Orchestra, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Music festival poster template, editable design
Portrait of Bart Varselona, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Live concert iPhone wallpaper, editable entertainment remix design
Portrait of Harry Betts, Richmond, Va.(?), 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Female executives poster template, editable text and design
Portrait of Dicky Wells and Henry Wells, Eddie Condon's, New York, N.Y., ca. Jan. 1947 by William P. Gottlieb
Pianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of Jack Teagarden, Victor studio, New York, N.Y., ca. May 1947 by William P. Gottlieb
Opera night editable poster template
Portrait of Dicky Wells and Henry Wells, Eddie Condon's, New York, N.Y., ca. Jan. 1947 by William P. Gottlieb
Live performance poster template
Portrait of Shelly Manne, Bob Cooper, Art Pepper, and Bob Gioga, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Rock alternative Instagram post template, editable text
Portrait of Stan Kenton, Eddie Safranski, Bob Cooper, Art Pepper, Ray Wetzel, Chico Alvarez, Harry Betts, and Shelly Manne…
Live performance poster template
Portrait of Stan Kenton, Eddie Safranski, Shelly Manne, Chico Alvarez, Ray Wetzel, Harry Betts, Bob Cooper, and Art Pepper…
Pianist, editable png classical music collage. Remixed by rawpixel.
Portrait of Toby Tyler, between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
Live concert Pinterest pin template, editable collage remix design
Portrait of Vernon Friley, Irv Dinkin, Jim Harwood, John Chance, Paul Kashian, Nick Travis, Chuck Genduso, and Joe Ferrante…
Music festival background, lifestyle collage remix, editable design
Portrait of Stan Kenton and Eddie Safranski, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Live music concert background, creative entertainment collage, editable design
Portrait of Henry Wells, Aquarium, New York, N.Y., ca. Jan. 1947 by William P. Gottlieb
Singers wanted Instagram post template
Portrait of Vernon Brown, Spots Esposito, and Bobby Hackett, Museum of Modern Music program, ABC studio, New York, N.Y., ca.…
Industrial revolution podcast, customizable design template
Portrait of Art Pepper, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Nightclub blog banner template
Portrait of Stan Kenton and Eddie Safranski, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Karaoke night Instagram post template
Portrait of Shelly Manne and Art Pepper, 1947 or 1948 by William P. Gottlieb
Opera night Instagram story template, editable social media design
Portrait of Jay Higginbotham, New York, N.Y.(?), between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
Singing audition Instagram post template, editable text
Portrait of Buddy Stewart, Three Deuces(?), New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottlieb
