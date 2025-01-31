Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepeopleartblackvintagemusicalpublic domainportraitspotlightPortrait of Harry DeVito, 1947 or 1948 by William P. GottliebView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 897 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3979 x 5324 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarLive concert sticker, editable entertainment collage element remixhttps://www.rawpixel.com/image/8152892/live-concert-sticker-editable-entertainment-collage-element-remixView licensePortrait of Milt Bernhart, 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734746/portrait-milt-bernhart-1947-1948-william-gottliebFree Image from public domain licenseWoman holding microphone, editable singer, entertainment. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9365809/woman-holding-microphone-editable-singer-entertainment-remixed-rawpixelView licenseStan Kenton Orchestra, 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735753/stan-kenton-orchestra-1947-1948-william-gottliebFree Image from public domain licenseMusic festival poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14845096/music-festival-poster-template-editable-designView licensePortrait of Bart Varselona, 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735662/portrait-bart-varselona-1947-1948-william-gottliebFree Image from public domain licenseLive concert iPhone wallpaper, editable entertainment remix designhttps://www.rawpixel.com/image/8314558/live-concert-iphone-wallpaper-editable-entertainment-remix-designView licensePortrait of Harry Betts, Richmond, Va.(?), 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736141/portrait-harry-betts-richmond-va-1947-1948-william-gottliebFree Image from public domain licenseFemale executives poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12602762/female-executives-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Dicky Wells and Henry Wells, Eddie Condon's, New York, N.Y., ca. Jan. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736072/image-people-art-blackFree Image from public domain licensePianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9331780/pianist-editable-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of Jack Teagarden, Victor studio, New York, N.Y., ca. May 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735376/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseOpera night editable poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12621929/opera-night-editable-poster-templateView licensePortrait of Dicky Wells and Henry Wells, Eddie Condon's, New York, N.Y., ca. Jan. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736244/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseLive performance poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14758330/live-performance-poster-templateView licensePortrait of Shelly Manne, Bob Cooper, Art Pepper, and Bob Gioga, 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735796/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseRock alternative Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11909555/rock-alternative-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Stan Kenton, Eddie Safranski, Bob Cooper, Art Pepper, Ray Wetzel, Chico Alvarez, Harry Betts, and Shelly Manne…https://www.rawpixel.com/image/6734721/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseLive performance poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14754254/live-performance-poster-templateView licensePortrait of Stan Kenton, Eddie Safranski, Shelly Manne, Chico Alvarez, Ray Wetzel, Harry Betts, Bob Cooper, and Art Pepper…https://www.rawpixel.com/image/6735315/image-people-art-vintageFree Image from public domain licensePianist, editable png classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347150/pianist-editable-png-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of Toby Tyler, between 1938 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736744/portrait-toby-tyler-between-1938-and-1948-william-gottliebFree Image from public domain licenseLive concert Pinterest pin template, editable collage remix designhttps://www.rawpixel.com/image/8395949/live-concert-pinterest-pin-template-editable-collage-remix-designView licensePortrait of Vernon Friley, Irv Dinkin, Jim Harwood, John Chance, Paul Kashian, Nick Travis, Chuck Genduso, and Joe Ferrante…https://www.rawpixel.com/image/6737280/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseMusic festival background, lifestyle collage remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8072626/music-festival-background-lifestyle-collage-remix-editable-designView licensePortrait of Stan Kenton and Eddie Safranski, 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734685/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseLive music concert background, creative entertainment collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8832343/live-music-concert-background-creative-entertainment-collage-editable-designView licensePortrait of Henry Wells, Aquarium, New York, N.Y., ca. Jan. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736551/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseSingers wanted Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14599828/singers-wanted-instagram-post-templateView licensePortrait of Vernon Brown, Spots Esposito, and Bobby Hackett, Museum of Modern Music program, ABC studio, New York, N.Y., ca.…https://www.rawpixel.com/image/6736389/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseIndustrial revolution podcast, customizable design templatehttps://www.rawpixel.com/image/22612230/industrial-revolution-podcast-customizable-design-templateView licensePortrait of Art Pepper, 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736577/portrait-art-pepper-1947-1948-william-gottliebFree Image from public domain licenseNightclub blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14060764/nightclub-blog-banner-templateView licensePortrait of Stan Kenton and Eddie Safranski, 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737596/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseKaraoke night Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14599908/karaoke-night-instagram-post-templateView licensePortrait of Shelly Manne and Art Pepper, 1947 or 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736512/portrait-shelly-manne-and-art-pepper-1947-1948-william-gottliebFree Image from public domain licenseOpera night Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/12621928/opera-night-instagram-story-template-editable-social-media-designView licensePortrait of Jay Higginbotham, New York, N.Y.(?), between 1938 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735228/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseSinging audition Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10188037/singing-audition-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Buddy Stewart, Three Deuces(?), New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737694/image-people-art-microphoneFree Image from public domain license