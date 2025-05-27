Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepeopleartvintagemusicpublic domainportraitofficepianoPortrait of James P. (James Price) Johnson, Fess Williams, Freddie Moore, and Joe Thomas, William P. Gottlieb's office party, Jamaica, Queens, New York, N.Y., ca. 1948 by William P. GottliebView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 903 pxHigh Resolution (HD) 5149 x 3875 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarPianist, editable classical music collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9331780/pianist-editable-classical-music-collage-remixed-rawpixelView licensePortrait of James P. (James Price) Johnson and Freddie Moore, William P. 