Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepeopleartvintagemusicalpublic domainportraitnight clubnightPortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. GottliebView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1154 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 5504 x 5721 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarBest night & clubbing Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14599392/best-night-clubbing-instagram-post-templateView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737298/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseNight club party blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428189/night-club-party-blog-banner-templateView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735874/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseElectro night party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12471564/electro-night-party-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736408/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseNight club party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12471381/night-club-party-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Dizzy Gillespie, James Moody, and Howard Johnson, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735614/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseLive music concert Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14599415/live-music-concert-instagram-post-templateView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736046/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseMist Effecthttps://www.rawpixel.com/image/12563998/mist-effectView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735610/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseDj night party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12460284/night-party-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736082/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseNight club party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11591095/night-club-party-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735604/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseNight club party Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14437340/night-club-party-instagram-post-templateView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., ca. Aug. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736026/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseMusic festival poster template, colorful modern designhttps://www.rawpixel.com/image/7398459/imageView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736401/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseEditable music festival poster template, colorful modern designhttps://www.rawpixel.com/image/7399295/imageView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735607/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseNeon night DJ pub party, digital remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9638238/neon-night-pub-party-digital-remix-editable-designView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736121/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseDj night party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12478795/night-party-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Dizzy Gillespie, John Lewis, Cecil Payne, Ray Brown, and Miles Davis, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and…https://www.rawpixel.com/image/6736452/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseMusic festival blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428186/music-festival-blog-banner-templateView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736801/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseIndie music festival blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14427987/indie-music-festival-blog-banner-templateView licensePortrait of Dizzy Gillespie, John Lewis, Cecil Payne, Miles Davis, and Ray Brown, Downbeat, New York, N.Y., between 1946 and…https://www.rawpixel.com/image/6736919/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseNight club party poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11963126/night-club-party-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Dizzy Gillespie, New York, N.Y., ca. May 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734579/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseDance music blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428096/dance-music-blog-banner-templateView licensePortrait of Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Ray Brown, Milt (Milton) Jackson, and Timmie Rosenkrantz, Downbeat, New York…https://www.rawpixel.com/image/6735573/image-people-art-microphoneFree Image from public domain licenseMusic & dance Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12503949/music-dance-instagram-story-template-editable-textView licensePortrait of Dizzy Gillespie and Charlie Parker, Carnegie Hall, New York, N.Y., ca. Oct. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735668/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseMusic & dance Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12503948/music-dance-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Dizzy Gillespie, Famous Door, New York, N.Y., ca. June 1946 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734548/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseNeon night DJ pub party, digital remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9638250/neon-night-pub-party-digital-remix-editable-designView licensePortrait of Dizzy Gillespie, New York, N.Y., between 1946 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6734546/image-people-art-vintageFree Image from public domain license