rawpixel
Edit ImageCrop
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Save
Edit Image
peopleartvintagemusicalpublic domaineducationportraitschool
Kid music education collage element, vector illustration
Kid music education collage element, vector illustration
https://www.rawpixel.com/image/11494923/kid-music-education-collage-element-vector-illustrationView license
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736702/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Music class Instagram post template, editable text
Music class Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12453662/music-class-instagram-post-template-editable-textView license
Portrait of Irving Lasch, Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Portrait of Irving Lasch, Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6737233/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Children's music, entertainment remix, editable design
Children's music, entertainment remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12417363/childrens-music-entertainment-remix-editable-designView license
Portrait of Julius Grossman, ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Portrait of Julius Grossman, ca. July 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736694/portrait-julius-grossman-ca-july-1947-william-gottliebFree Image from public domain license
Kid music education png sticker, vector illustration transparent background
Kid music education png sticker, vector illustration transparent background
https://www.rawpixel.com/image/10499097/kid-music-education-png-sticker-vector-illustration-transparent-backgroundView license
Portrait of Irving Lasch, ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Portrait of Irving Lasch, ca. July 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736589/portrait-irving-lasch-ca-july-1947-william-gottliebFree Image from public domain license
Child development Pinterest pin template, editable design
Child development Pinterest pin template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7618216/imageView license
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6737500/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Child development poster template, editable design
Child development poster template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7618224/imageView license
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6737556/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Child development flyer template, editable design
Child development flyer template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7618200/child-development-flyer-template-editable-designView license
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6737126/image-people-art-buildingFree Image from public domain license
Ballet academy Instagram post template
Ballet academy Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12829646/ballet-academy-instagram-post-templateView license
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736632/image-people-art-buildingFree Image from public domain license
Child development Twitter post template, editable design
Child development Twitter post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7618251/imageView license
Portrait of Brick Fleagle and Sandy Williams, Nola's, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P. Gottlieb
Portrait of Brick Fleagle and Sandy Williams, Nola's, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735178/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Child development Twitter header template, editable design
Child development Twitter header template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7618261/imageView license
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6737434/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Teaching Instagram post template
Teaching Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12829822/teaching-instagram-post-templateView license
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6737400/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Child development Facebook story template, editable design
Child development Facebook story template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7618206/imageView license
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6737514/image-people-art-blackFree Image from public domain license
Vintage education editable collage element set
Vintage education editable collage element set
https://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView license
Portrait of Brick Fleagle, Sandy Williams, and Mrs. Brick Fleagle, Nola's, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P.…
Portrait of Brick Fleagle, Sandy Williams, and Mrs. Brick Fleagle, Nola's, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P.…
https://www.rawpixel.com/image/6734689/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Child development Instagram post template, editable design
Child development Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7618247/imageView license
Portrait of Frank Sinatra and Axel Stordahl, Liederkrantz Hall, New York, N.Y., ca. 1947 by William P. Gottlieb
Portrait of Frank Sinatra and Axel Stordahl, Liederkrantz Hall, New York, N.Y., ca. 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736203/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Education word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Education word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9470013/education-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736785/image-people-art-blackFree Image from public domain license
Music lesson Instagram post template, editable text
Music lesson Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12461210/music-lesson-instagram-post-template-editable-textView license
Portrait of Jerry Gray, New York, N.Y.(?), between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
Portrait of Jerry Gray, New York, N.Y.(?), between 1938 and 1948 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6735241/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Education word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Education word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9460114/education-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Portrait of Brick Fleagle, Sandy Williams, and Mrs. Brick Fleagle, Nola's, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P.…
Portrait of Brick Fleagle, Sandy Williams, and Mrs. Brick Fleagle, Nola's, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P.…
https://www.rawpixel.com/image/6734703/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Vintage education editable collage element set
Vintage education editable collage element set
https://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView license
Portrait of Frank Sinatra and Axel Stordahl, Liederkrantz Hall, New York, N.Y., ca. 1947 by William P. Gottlieb
Portrait of Frank Sinatra and Axel Stordahl, Liederkrantz Hall, New York, N.Y., ca. 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736205/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Music business school flyer template, editable colorful design
Music business school flyer template, editable colorful design
https://www.rawpixel.com/image/8893833/music-business-school-flyer-template-editable-colorful-designView license
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6737512/image-people-art-vintageFree Image from public domain license
Study abroad Instagram post template
Study abroad Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/9580692/study-abroad-instagram-post-templateView license
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottlieb
https://www.rawpixel.com/image/6736700/image-people-art-blackFree Image from public domain license