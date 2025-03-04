Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepeopleartvintagemusicalpublic domaineducationportraitschoolMetropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. GottliebView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1172 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 5476 x 5609 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarKid music education collage element, vector illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/11494923/kid-music-education-collage-element-vector-illustrationView licenseMetropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736702/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseMusic class Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12453662/music-class-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Irving Lasch, Metropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737233/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseChildren's music, entertainment remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12417363/childrens-music-entertainment-remix-editable-designView licensePortrait of Julius Grossman, ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736694/portrait-julius-grossman-ca-july-1947-william-gottliebFree Image from public domain licenseKid music education png sticker, vector illustration transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10499097/kid-music-education-png-sticker-vector-illustration-transparent-backgroundView licensePortrait of Irving Lasch, ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736589/portrait-irving-lasch-ca-july-1947-william-gottliebFree Image from public domain licenseChild development Pinterest pin template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7618216/imageView licenseMetropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737500/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseChild development poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7618224/imageView licenseMetropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737556/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseChild development flyer template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7618200/child-development-flyer-template-editable-designView licenseMetropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737126/image-people-art-buildingFree Image from public domain licenseBallet academy Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12829646/ballet-academy-instagram-post-templateView licenseMetropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736632/image-people-art-buildingFree Image from public domain licenseChild development Twitter post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7618251/imageView licensePortrait of Brick Fleagle and Sandy Williams, Nola's, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735178/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseChild development Twitter header template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7618261/imageView licenseMetropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737434/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseTeaching Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12829822/teaching-instagram-post-templateView licenseMetropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737400/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseChild development Facebook story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7618206/imageView licenseMetropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737514/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView licensePortrait of Brick Fleagle, Sandy Williams, and Mrs. Brick Fleagle, Nola's, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P.…https://www.rawpixel.com/image/6734689/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseChild development Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7618247/imageView licensePortrait of Frank Sinatra and Axel Stordahl, Liederkrantz Hall, New York, N.Y., ca. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736203/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseEducation word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9470013/education-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseMetropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736785/image-people-art-blackFree Image from public domain licenseMusic lesson Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12461210/music-lesson-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Jerry Gray, New York, N.Y.(?), between 1938 and 1948 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6735241/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseEducation word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9460114/education-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licensePortrait of Brick Fleagle, Sandy Williams, and Mrs. Brick Fleagle, Nola's, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 by William P.…https://www.rawpixel.com/image/6734703/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView licensePortrait of Frank Sinatra and Axel Stordahl, Liederkrantz Hall, New York, N.Y., ca. 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736205/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseMusic business school flyer template, editable colorful designhttps://www.rawpixel.com/image/8893833/music-business-school-flyer-template-editable-colorful-designView licenseMetropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6737512/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseStudy abroad Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/9580692/study-abroad-instagram-post-templateView licenseMetropolitan Vocational High School, New York, N.Y., ca. July 1947 by William P. Gottliebhttps://www.rawpixel.com/image/6736700/image-people-art-blackFree Image from public domain license