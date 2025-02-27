Edit ImageCropBaifern3SaveSaveEdit Imageline drawingmemphispaper shapedotspngpapercuteleafDotted leaf png sticker, botanical ripped paper, transparent backgroundMorePremium imageInfoPNGLow Resolution 572 x 800 pxHigh Resolution (HD) 2858 x 4000 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarPet treats label template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14489712/pet-treats-label-template-editable-designView licenseLeaf png sticker, botanical torn paper, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6737826/png-paper-stickerView licenseBlue editable doodle memphis graphicshttps://www.rawpixel.com/image/9802323/blue-editable-doodle-memphis-graphicsView licenseDotted leaf doodle collage element, ripped paper design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6737734/psd-paper-sticker-leafView licenseBlue iPhone wallpaper, editable memphis patternhttps://www.rawpixel.com/image/9802381/blue-iphone-wallpaper-editable-memphis-patternView licenseAbstract leaf doodle collage element, cute shape, ripped paper design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6737791/psd-paper-sticker-leafView licenseYellow geometric frame computer wallpaper, abstract triangle & circle shapes, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9437223/png-abstract-design-frames-backgroundView licenseCoral png sticker, line art ripped paper, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6737828/png-paper-stickerView licenseColorful png paper note sticker on transparent background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10193871/colorful-png-paper-note-sticker-transparent-background-editable-designView licenseLeaf doodle collage element, abstract shape, nature, ripped paper design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6737799/psd-paper-sticker-leafView licenseRed geometric background, abstract triangle & circle shapes, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9437237/red-geometric-background-abstract-triangle-circle-shapes-editable-designView licenseLeaf shape doodle collage element, dotted botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/6715291/vector-sticker-leaf-line-drawingView licenseMinimal editable memphis pattern remixhttps://www.rawpixel.com/image/9805799/minimal-editable-memphis-pattern-remixView licenseLeaf shape doodle collage element, dotted botanical design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6715056/psd-sticker-leaf-line-drawingView licenseBlue desktop wallpaper, editable memphis patternhttps://www.rawpixel.com/image/9802359/blue-desktop-wallpaper-editable-memphis-patternView licenseLeaf shape doodle collage element, botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/6715116/vector-sticker-leaf-treeView licenseBlue memphis frame background, beige, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9442283/blue-memphis-frame-background-beige-editable-designView licenseLeaf shape doodle collage element, botanical design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6714948/psd-sticker-leaf-treeView licenseYellow geometric background, abstract triangle & circle shapes, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9436858/yellow-geometric-background-abstract-triangle-circle-shapes-editable-designView licenseDotted leaf png sticker, botanical transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6715297/png-sticker-leafView licenseCute blue editable memphis graphichttps://www.rawpixel.com/image/9802321/cute-blue-editable-memphis-graphicView licenseLeaf png sticker, botanical transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6715144/png-sticker-leafView licenseCute memo note, memphis background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10169877/cute-memo-note-memphis-background-editable-designView licensePink leaf png sticker, botanical ripped paper, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6743345/png-paper-stickerView licenseYellow geometric frame computer wallpaper, abstract triangle & circle shapes, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9436838/png-abstract-design-frames-backgroundView licenseBlue leaf png sticker, botanical torn paper, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6743347/png-paper-stickerView licenseNotepaper memphis editable blue backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9805614/notepaper-memphis-editable-blue-backgroundView licenseDotted leaf doodle collage element, ripped paper design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6743442/psd-paper-sticker-leafView licensePink editable memphis pattern remixhttps://www.rawpixel.com/image/9805841/pink-editable-memphis-pattern-remixView licensePink leaf doodle collage element, abstract shape, ripped paper design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6743438/psd-paper-sticker-leafView licenseCute memo note, green memphis background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10169905/cute-memo-note-green-memphis-background-editable-designView licenseAbstract leaf doodle, cute shape, ripped paper designhttps://www.rawpixel.com/image/6737793/image-paper-leaf-treeView licenseAesthetic memphis Instagram post template, abstract designhttps://www.rawpixel.com/image/7404872/imageView licenseDotted leaf doodle, ripped paper designhttps://www.rawpixel.com/image/6737736/dotted-leaf-doodle-ripped-paper-designView licenseAesthetic memphis Instagram post template, abstract designhttps://www.rawpixel.com/image/7404171/imageView licenseCoral shape doodle collage element, modern design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6714925/psd-sticker-leaf-line-drawingView licenseWorkshop ad editable poster template, memphis designhttps://www.rawpixel.com/image/7706950/workshop-editable-poster-template-memphis-designView licenseCoral shape doodle collage element, modern designhttps://www.rawpixel.com/image/6715096/coral-shape-doodle-collage-element-modern-designView licenseNotepaper editable memphis pink backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9805333/notepaper-editable-memphis-pink-backgroundView licenseFlower collage element, doodle botanical torn paper design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6745096/psd-paper-flower-stickerView license