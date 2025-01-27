Edit Mockup14SaveSaveEdit Mockuppainting mockuppicture frame mockupframe mockuppaint mockupframe mockup on a wallwall frame mockup psdpicture frame mockup psdframe mockup psdPhoto frame mockup, realistic, aesthetic design psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 5000 x 3561 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 855 pxHigh Resolution (HD) 5000 x 3561 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet