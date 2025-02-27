Edit MockupNui27SaveSaveEdit Mockupframe mockupblack frame mockuppicture frame mockupquotes mockupblack livesfloor mockupmustard colormockup photo framesPicture frame mockup, realistic wall decoration psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3106 x 3106 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3106 x 3106 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet