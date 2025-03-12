Edit Mockup29SaveSaveEdit Mockupmagazine mockupbook mockupbookbook covermagazinebook cover mockupcoloring book mockup psdmockupBook cover mockup, realistic design psdMorePremium imageOriginal ArtInfoThis design contains original artwork.PSDJPEGPSD 5000 x 3333 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 5000 x 3333 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarBook cover mockup, realistic designhttps://www.rawpixel.com/image/7384661/book-cover-mockup-realistic-designView licenseBook cover mockup, realistic design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7396409/book-cover-mockup-realistic-design-psdView licenseHardcover book mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14483407/hardcover-book-mockup-editable-designView licenseExhibition ticket mockup, blue 3D rendering design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7615650/psd-mockup-blue-collage-elementView licenseMagazine book cover editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/8705376/magazine-book-cover-editable-mockup-elementView licenseEvent ticket mockup, blue 3D rendering design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7516527/event-ticket-mockup-blue-rendering-design-psdView licenseMagazine book cover editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/8707790/magazine-book-cover-editable-mockup-elementView licenseConcert ticket mockup, 3D rendering design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7620850/concert-ticket-mockup-rendering-design-psdView licenseMagazine cover mockup, realistic publishing, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8707397/magazine-cover-mockup-realistic-publishing-editable-designView licenseExhibition ticket mockup, 3D rendering design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7572524/exhibition-ticket-mockup-rendering-design-psdView licenseOpen magazine pages editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/8714013/open-magazine-pages-editable-mockup-elementView licenseNotebook mockup, realistic stationery psdhttps://www.rawpixel.com/image/7515844/notebook-mockup-realistic-stationery-psdView licenseMagazine cover mockup, realistic publishing, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8705444/magazine-cover-mockup-realistic-publishing-editable-designView licenseDoor tag mockup, colorful 3D rendering design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7515605/door-tag-mockup-colorful-rendering-design-psdView licensePhoto album cover mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8688513/photo-album-cover-mockup-editable-designView licenseDoor hanger mockup, blue 3D rendering design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7615693/door-hanger-mockup-blue-rendering-design-psdView licenseOpen magazine pages mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8714193/open-magazine-pages-mockup-editable-designView licenseDoor hanger mockup, orange 3D rendering design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7611124/psd-mockup-green-orangeView licenseEditable opened book mockup, flat lay designhttps://www.rawpixel.com/image/9200796/editable-opened-book-mockup-flat-lay-designView licenseDoor hanger mockup, green 3D rendering design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7579113/door-hanger-mockup-green-rendering-design-psdView licenseEditable book mockup, black and white designhttps://www.rawpixel.com/image/9196756/editable-book-mockup-black-and-white-designView licenseDoor hanger mockup, gray 3D design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7611112/door-hanger-mockup-gray-design-psdView licenseAesthetic book cover mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9121581/aesthetic-book-cover-mockup-editable-designView licenseBook cover mockup, simple publishing product psdhttps://www.rawpixel.com/image/3966150/book-cover-mockup-simple-publishing-product-psdView licenseMagazine cover mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10120921/magazine-cover-mockup-editable-designView licenseDoor tag mockup, red 3D design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7611066/door-tag-mockup-red-design-psdView licenseMagazine cover mockup, editable bookhttps://www.rawpixel.com/image/9259604/magazine-cover-mockup-editable-bookView licenseDoor tag mockup, brown 3D rendering designhttps://www.rawpixel.com/image/7515601/door-tag-mockup-brown-rendering-designView licenseMagazine cover mockup, blank design spacehttps://www.rawpixel.com/image/7371500/magazine-cover-mockup-blank-design-spaceView licenseDoor tag mockup, colorful 3D rendering design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7611126/door-tag-mockup-colorful-rendering-design-psdView licenseMagazine cover mockup, realistic bookhttps://www.rawpixel.com/image/7371809/magazine-cover-mockup-realistic-bookView licenseDoor tag mockup, yellow 3D design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7597882/door-tag-mockup-yellow-design-psdView licenseEditable book cover mockuphttps://www.rawpixel.com/image/15347492/editable-book-cover-mockupView licenseDoor hanger mockup, beige 3D rendering design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7621555/door-hanger-mockup-beige-rendering-design-psdView licenseNotebook mockup, realistic stationeryhttps://www.rawpixel.com/image/7532120/notebook-mockup-realistic-stationeryView licenseDoor hanger mockup, green 3D rendering design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7572566/door-hanger-mockup-green-rendering-design-psdView licenseInterior magazine mockup, editable bookhttps://www.rawpixel.com/image/7555738/interior-magazine-mockup-editable-bookView licenseDoor hanger mockup, yellow 3D design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7611120/door-hanger-mockup-yellow-design-psdView licenseMagazine cover mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14535564/magazine-cover-mockup-editable-designView licenseDoor hanger mockup, black 3D design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7572580/door-hanger-mockup-black-design-psdView license