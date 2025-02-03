Edit ImageCropbeam2SaveSaveEdit Imagetransparent hand holding cardtransparent pngpnghandpersonmockupbusiness card mockupdesignBusiness card png mockup, transparent design in businessman's pocketMorePremium imageInfoPNGLow Resolution 800 x 533 pxHigh Resolution (HD) 3702 x 2468 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarElegant business card mockup, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/21444312/elegant-business-card-mockup-customizable-designView licenseBusiness card mockup in businessman's pocket psdhttps://www.rawpixel.com/image/7404808/business-card-mockup-businessmans-pocket-psdView licenseBusiness card mockup, editable namehttps://www.rawpixel.com/image/7394525/business-card-mockup-editable-nameView licenseBusiness card png mockup, transparent design in handhttps://www.rawpixel.com/image/7404805/png-hand-mockupView licenseElegant business card mockup, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/21414543/elegant-business-card-mockup-customizable-designView licenseBusiness card png mockup, transparent design in businessman's handhttps://www.rawpixel.com/image/7404925/png-hand-mockupView licenseBusiness card mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7394583/business-card-mockup-editable-designView licenseBusiness card mockup, editable name psdhttps://www.rawpixel.com/image/7404803/business-card-mockup-editable-name-psdView licenseChristmas card, paper mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12741078/christmas-card-paper-mockupView licenseBusiness card mockup, editable design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7404924/business-card-mockup-editable-design-psdView licenseBusiness card mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7381490/business-card-mockup-editable-designView licenseBusiness card in businessman's suit pocket photohttps://www.rawpixel.com/image/7404806/business-card-businessmans-suit-pocket-photoView licenseBusiness card mockup, editable namehttps://www.rawpixel.com/image/7381492/business-card-mockup-editable-nameView licenseName tag png mockup, transparent designhttps://www.rawpixel.com/image/7521190/name-tag-png-mockup-transparent-designView licenseEditable business card mockup, funky designhttps://www.rawpixel.com/image/8395224/editable-business-card-mockup-funky-designView licenseBusiness card png mockup, transparent design in woman's handhttps://www.rawpixel.com/image/7404345/png-hand-mockupView licenseBusiness card mockup, editable branding designhttps://www.rawpixel.com/image/7394342/business-card-mockup-editable-branding-designView licenseBusiness card png mockup, transparent design in handhttps://www.rawpixel.com/image/7404906/png-hand-blueView licenseBusiness card mockup, editable branding designhttps://www.rawpixel.com/image/7381487/business-card-mockup-editable-branding-designView licenseBusiness card png mockup, transparent designhttps://www.rawpixel.com/image/7416883/business-card-png-mockup-transparent-designView licenseInvitation card, editable paper mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12730424/invitation-card-editable-paper-mockupView licenseBusiness card png mockup, transparent design in handhttps://www.rawpixel.com/image/7404410/png-hand-mockupView licensebusiness card editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12158880/business-card-editable-mockupView licenseBusiness card png mockup, transparent paperhttps://www.rawpixel.com/image/7566766/business-card-png-mockup-transparent-paperView licenseExhibition ticket mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13330414/exhibition-ticket-mockup-editable-designView licenseBusiness card mockup, editable branding design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7404346/psd-hand-mockup-womanView licenseBusiness card mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7381500/business-card-mockup-editable-designView licenseBusiness name tag mockup, stationery design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7521192/business-name-tag-mockup-stationery-design-psdView licenseBusiness card mockup in businessman's pockethttps://www.rawpixel.com/image/7381662/business-card-mockup-businessmans-pocketView licenseBusiness card mockup, brand identity psdhttps://www.rawpixel.com/image/7416879/business-card-mockup-brand-identity-psdView licenseBusiness card mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7394820/business-card-mockup-editable-designView licenseBusiness card mockup, editable design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7404411/business-card-mockup-editable-design-psdView licenseBusiness card mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13916220/business-card-mockup-editable-designView licenseBusiness card mockup, editable design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7404905/business-card-mockup-editable-design-psdView licenseEvent ticket, editable paper mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12732493/event-ticket-editable-paper-mockupView licenseInvitation card png product mockup, transparent designhttps://www.rawpixel.com/image/14446659/invitation-card-png-product-mockup-transparent-designView licenseBusiness card editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12120836/business-card-editable-mockupView licensePng business card mockup corporate identityhttps://www.rawpixel.com/image/5894358/png-business-card-mockup-corporate-identityView licenseFestive Christmas card mockup, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/23541460/festive-christmas-card-mockup-customizable-designView licenseBusiness card mockup in hand, stationery psdhttps://www.rawpixel.com/image/7234478/business-card-mockup-hand-stationery-psdView license