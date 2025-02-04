Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonbuildingvintagenaturepublic domainlandscapeclothingroadDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 844 pxHigh Resolution (HD) 5460 x 3842 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarHappy women's day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14408455/happy-womens-day-poster-templateView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss. Deltahttps://www.rawpixel.com/image/7502395/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-miss-deltaFree Image from public domain licensePeriod products Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12651034/period-products-facebook-post-template-editable-designView licenseDay laborers picking cotton, near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7501082/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseWear helmets Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12467898/wear-helmets-instagram-post-template-editable-textView licenseDay-laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7506491/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseRetro landscape borders design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16188968/retro-landscape-borders-design-element-set-editable-designView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7502670/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseRetro landscape borders design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16190451/retro-landscape-borders-design-element-set-editable-designView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7502400/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseBusiness woman podcast blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12476899/business-woman-podcast-blog-banner-template-editable-textView licenseDay laborers picking cotton, near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7505898/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseBusiness woman podcast Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12476913/business-woman-podcast-instagram-story-template-editable-textView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7505273/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseBusiness woman podcast poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12476904/business-woman-podcast-poster-template-editable-text-and-designView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7502714/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseConnect to metaverse editable poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12644489/connect-metaverse-editable-poster-templateView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7500859/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseMan biking in park illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/12234082/man-biking-park-illustrationView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7502643/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseRoad safety Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12378224/road-safety-instagram-post-template-editable-textView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss. Deltahttps://www.rawpixel.com/image/7505837/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-miss-deltaFree Image from public domain licenseEditable blurred facade office building backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12166036/editable-blurred-facade-office-building-backdropView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7502843/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseRoad safety Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12378508/road-safety-instagram-post-template-editable-textView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7500886/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseWear helmets Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14486775/wear-helmets-instagram-post-templateView licenseMarcella Plantation, Mileston, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7505344/marcella-plantation-mileston-missFree Image from public domain licenseConnect to metaverse Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/12644493/connect-metaverse-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseChopping cotton, near Greene County, Ga.https://www.rawpixel.com/image/7508011/chopping-cotton-near-greene-county-gaFree Image from public domain licenseBusiness woman podcast Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12377736/business-woman-podcast-instagram-post-template-editable-textView licenseChopping cotton, Greene County, Ga.https://www.rawpixel.com/image/7502974/chopping-cotton-greene-county-gaFree Image from public domain licenseBusinessman running to work illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/12234081/businessman-running-work-illustrationView licenseTaking Burley tobacco in from the fields after it had been cut, to dry and cure in the barn, on the Russell Spears' farm…https://www.rawpixel.com/image/7505407/photo-image-horse-animal-personFree Image from public domain licenseConnect to metaverse Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12131405/connect-metaverse-instagram-post-template-editable-textView licenseBackyard of tenant's home, Marcella Plantation, Mileston, Miss. Deltahttps://www.rawpixel.com/image/7505326/backyard-tenants-home-marcella-plantation-mileston-miss-deltaFree Image from public domain licenseCycling club blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12543978/cycling-club-blog-banner-template-editable-textView licenseBayou Bourbeau plantation operated by Bayou Bourbeau Farmstead Association, a cooperative established through the…https://www.rawpixel.com/image/7501084/photo-image-vintage-public-domain-landscapeFree Image from public domain licenseWinter landscape Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11703971/winter-landscape-instagram-post-template-editable-textView licenseChopping cotton on rented land near White Plains, Greene County, Ga.https://www.rawpixel.com/image/7508258/chopping-cotton-rented-land-near-white-plains-greene-county-gaFree Image from public domain license