Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonvintagepublic domainlandscapeclothingadultwomanusaDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 860 pxHigh Resolution (HD) 5481 x 3927 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable triangle flag mockup psdhttps://www.rawpixel.com/image/10859906/editable-triangle-flag-mockup-psdView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7502643/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseEnvironment word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9441028/environment-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7502714/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseExercise word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9484537/exercise-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseDay-laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7506491/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseVintage woman holding money, finance collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600792/vintage-woman-holding-money-finance-collage-remix-editable-designView licenseDay laborers picking cotton, near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7501082/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseVintage woman holding heart, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600722/vintage-woman-holding-heart-valentines-day-collage-remix-editable-designView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss. Deltahttps://www.rawpixel.com/image/7505837/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-miss-deltaFree Image from public domain licenseVintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9609871/vintage-woman-holding-rose-valentines-day-collage-remix-editable-designView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7502670/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseAmerican vote election, politics collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11918863/american-vote-election-politics-collage-editable-designView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7500859/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDay laborers picking cotton, near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7505898/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss. Deltahttps://www.rawpixel.com/image/7502395/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-miss-deltaFree Image from public domain licenseAmerican vote election, politics collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11903409/american-vote-election-politics-collage-editable-designView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7502400/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseWoman in sunhat, vintage fashion editable illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349955/woman-sunhat-vintage-fashion-editable-illustration-remixed-rawpixelView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7502843/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7502649/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDay laborers picking cotton near Clarksdale, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7500886/day-laborers-picking-cotton-near-clarksdale-missFree Image from public domain licensePNG element American vote election, politics collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11902587/png-element-american-vote-election-politics-collage-editable-designView licenseMarcella Plantation, Mileston, Miss.https://www.rawpixel.com/image/7505344/marcella-plantation-mileston-missFree Image from public domain licenseSocial media word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9455381/social-media-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseBayou Bourbeau plantation operated by Bayou Bourbeau Farmstead Association, a cooperative established through the…https://www.rawpixel.com/image/7501084/photo-image-vintage-public-domain-landscapeFree Image from public domain licenseEditable vintage Japanese woman with Mount Fuji remixed designhttps://www.rawpixel.com/image/12790333/editable-vintage-japanese-woman-with-mount-fuji-remixed-designView licenseChopping cotton, Greene County, Ga.https://www.rawpixel.com/image/7502974/chopping-cotton-greene-county-gaFree Image from public domain licenseStudy in USA, education photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11918979/study-usa-education-photo-collage-editable-designView licenseChopping cotton, near Greene County, Ga.https://www.rawpixel.com/image/7508011/chopping-cotton-near-greene-county-gaFree Image from public domain licenseHappy women's day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14408455/happy-womens-day-poster-templateView licenseTaking Burley tobacco in from the fields after it had been cut, to dry and cure in the barn, on the Russell Spears' farm…https://www.rawpixel.com/image/7505407/photo-image-horse-animal-personFree Image from public domain licenseNurse holding needle, editable healthcare. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9465557/nurse-holding-needle-editable-healthcare-remixed-rawpixelView licensefishing in creek near cotton plantations outside Belzoni, Miss. Deltahttps://www.rawpixel.com/image/7505417/fishing-creek-near-cotton-plantations-outside-belzoni-miss-deltaFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseChopping cotton on rented land near White Plains, Greene County, Ga.https://www.rawpixel.com/image/7508258/chopping-cotton-rented-land-near-white-plains-greene-county-gaFree Image from public domain license