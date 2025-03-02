Edit ImageCrop11SaveSaveEdit Imagecigarettesvintage posterantiquepublic domain postersvirginiaartvintagepublic domainThe world's beauties, first-series, Allen & Ginter, manufacturers of cigarettes, Richmond, VirginiaView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 612 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4552 x 8928 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWomen's vintage fashion, editable Victorian dress set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9071496/womens-vintage-fashion-editable-victorian-dress-set-remixed-rawpixelView licenseAllen & Ginter, naval flags, Richmond straight cut no. 1 and Virginia brights cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7689062/image-cigarettes-art-vintageFree Image from public domain licenseBranding Facebook post template, original art illustration from Virginia Berge, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23365765/image-art-watercolour-shirtView licenseHelen Leslie, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7950612/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseFestive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22407352/image-christmas-tree-xmas-plantView licenseSadie Kirby, Erminie Co., from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7947127/image-face-person-artFree Image from public domain licenseSmoking kills poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12688560/smoking-kills-poster-template-editable-text-and-designView licenseDutailly, Variettees, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7948892/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseChristmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView licenseParisian, from World's Smokers series (N33) (1888) chromolithograph by Allen & Ginter Cigarettes. Original public domain…https://www.rawpixel.com/image/10543367/image-face-person-artFree Image from public domain licensePower of her gaze poster template, editable vintage photography designhttps://www.rawpixel.com/image/21297893/power-her-gaze-poster-template-editable-vintage-photography-designView licenseFrom the Actors and Actresses series (N45, Type 5) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7950646/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVictorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9057798/victorian-dress-editable-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView licenseM'lle de Sortes, from the Actors and Actresses series (N45, Type 6) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7943721/image-paper-person-artFree Image from public domain licenseEditable vintage women's Victorian fashion set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059146/editable-vintage-womens-victorian-fashion-set-remixed-rawpixelView licenseAnnie Robe, from the Actresses series (N67) promoting Virginia Brights Cigarettes for Allen & Ginter brand tobacco productshttps://www.rawpixel.com/image/7947342/image-person-newspaper-artFree Image from public domain licenseSpring festival poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11550445/spring-festival-poster-template-editable-text-designView licenseKlug and Branche, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7945203/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licensePhoto journal ideas poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11550403/photo-journal-ideas-poster-template-editable-text-designView licenseLille Donnell, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7951008/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseWorld no tobacco day poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12688594/world-tobacco-day-poster-template-editable-text-and-designView licenseFrom the Actors and Actresses series (N45, Type 5) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7950212/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseInspirational quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151116/inspirational-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseMolly Mack, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7948055/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseWorld no tobacco day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571774/world-tobacco-day-poster-templateView licenseAdah Richmond, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7945273/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseSmoking kills poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13836159/smoking-kills-poster-templateView licenseEva Ward, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7945607/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseMindfulness matters poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11781532/mindfulness-matters-poster-template-editable-text-and-designView licenseSophie Burbeck, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7948495/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseEditable watercolor leaf, botanical illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9071224/editable-watercolor-leaf-botanical-illustration-setView licenseCard 759, from the Actors and Actresses series (N45, Type 2) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7943547/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseDo not smoke poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13118030/not-smoke-poster-templateView licenseAda Rehan, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7947158/image-art-cigarettes-vintageFree Image from public domain licenseGrand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView licenseSara Bernhardt, from the Actors and Actresses series (N45, Type 8) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7944545/image-astronaut-person-artFree Image from public domain licenseVintage watercolor leaf, editable botanical illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9068071/vintage-watercolor-leaf-editable-botanical-illustration-setView licenseAngeline Allen, from the Actors and Actresses series (N45, Type 8) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7944535/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseBreathe & relax, yoga poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11217333/breathe-relax-yoga-poster-template-editable-text-designView licenseMarie Janson, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7947533/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license