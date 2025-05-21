Edit ImageCrop18SaveSaveEdit Imagesaint ceciliaceciliavintage pianopublic domain angelspublic domain pianopublic domain postersvintage postervintage poster, piano public domainSt. CeciliaView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 887 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 6819 x 9230 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 6819 x 9230 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarValentine's Day cupid, arrow through heart editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9358650/png-aesthetic-angel-arrowView licenseSaint Ceciliahttps://www.rawpixel.com/image/7691172/saint-ceciliaFree Image from public domain licenseGift box in shopping cart, cupid editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9589228/gift-box-shopping-cart-cupid-editable-design-remixed-rawpixelView licenseFemale saint holding crucifix while crown of thorns is placed on her head by an angel. Original public domain image from…https://www.rawpixel.com/image/16232516/image-jesus-christ-crown-angelFree Image from public domain licenseGift box in shopping cart, cupid editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9588206/gift-box-shopping-cart-cupid-editable-design-remixed-rawpixelView licenseCeciliahttps://www.rawpixel.com/image/7689499/ceciliaFree Image from public domain licenseGift box in shopping cart, cupid editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9581597/gift-box-shopping-cart-cupid-editable-design-remixed-rawpixelView license[Female saint holding crucifix while crown of thorns is placed on her head by an angel]https://www.rawpixel.com/image/7689068/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseGift box in shopping cart, cupid editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9589226/gift-box-shopping-cart-cupid-editable-design-remixed-rawpixelView licenseSaint Cecilia. Engraving by F. Spierre after D. Zampieri, il Domenichino.https://www.rawpixel.com/image/13986966/saint-cecilia-engraving-spierre-after-zampieri-domenichinoFree Image from public domain licenseHeart in shopping cart, cupid editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9588196/heart-shopping-cart-cupid-editable-design-remixed-rawpixelView licenseSaint Cecilia playing the organ by Hendrick Goltziushttps://www.rawpixel.com/image/8920982/saint-cecilia-playing-the-organFree Image from public domain licenseHeart in shopping cart, cupid editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9581563/heart-shopping-cart-cupid-editable-design-remixed-rawpixelView licenseSaint Cecilia: she plays the harp, while an angel sings. Engraving by J. Bouillard, 1804, after Dubois after P. Mignard…https://www.rawpixel.com/image/14008419/image-angel-cartoon-personFree Image from public domain licenseHeart in shopping cart, cupid editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9589253/heart-shopping-cart-cupid-editable-design-remixed-rawpixelView licenseRaphaël, Sainte Cécile. Bologne. gravure by James Andersonhttps://www.rawpixel.com/image/14260878/raphael-sainte-cecile-bologne-gravure-james-andersonFree Image from public domain licenseHeart in shopping cart, cupid editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9589256/heart-shopping-cart-cupid-editable-design-remixed-rawpixelView licenseSaint Bridget (c. 1490) by German 15th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/9986242/saint-bridget-c-1490-german-15th-centuryFree Image from public domain licenseHeart in shopping cart png, cupid editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9588141/heart-shopping-cart-png-cupid-editable-design-remixed-rawpixelView licenseGuardian angels. View public domain image source here. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/16126663/image-jesus-angels-artFree Image from public domain licenseBaby blues Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9616693/baby-blues-instagram-post-template-editable-textView licenseSt. Ceceliahttps://www.rawpixel.com/image/7691217/st-ceceliaFree Image from public domain licenseChurch Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11723634/church-instagram-post-template-editable-textView licenseSt. Bridget, the Mary of Erin born A.D. 453 died A.D. 525https://www.rawpixel.com/image/7691222/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseValentine's day sale poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12036261/valentines-day-sale-poster-template-editable-text-and-designView licenseSt. Annhttps://www.rawpixel.com/image/7689604/st-annFree Image from public domain licenseValentine's Day cupid, arrow through heart editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9394385/png-aesthetic-angel-arrowView licenseSaint Cecilia. Line engraving by F. Bartolozzi after R. Smirke.https://www.rawpixel.com/image/14002892/saint-cecilia-line-engraving-bartolozzi-after-smirkeFree Image from public domain licenseValentine's Day cupid, arrow through heart editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9394725/png-aesthetic-angel-arrowView licenseVirtuehttps://www.rawpixel.com/image/7689563/virtueFree Image from public domain licenseWorship session poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13827505/worship-session-poster-templateView licenseBock, [Columbia Bock no. 181]https://www.rawpixel.com/image/7688933/bock-columbia-bock-no-181Free Image from public domain licenseValentine's Day cupid, arrow through heart editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9394168/png-aesthetic-angel-arrowView licenseSaint Cecilia. Vita et matyrium S. et gloriosae...Rome, ca. 1590https://www.rawpixel.com/image/8253309/saint-cecilia-vita-matyrium-gloriosaerome-ca-1590Free Image from public domain licenseModern concert poster mockup, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/21731571/modern-concert-poster-mockup-customizable-designView licenseRoad to ruinhttps://www.rawpixel.com/image/7690496/road-ruinFree Image from public domain licenseValentine's Day cupid png, arrow through heart editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9394891/png-aesthetic-angel-arrowView license[Angels and little girl praying]https://www.rawpixel.com/image/7688668/angels-and-little-girl-prayingFree Image from public domain licenseOnline bible poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13827463/online-bible-poster-templateView licenseCecilia or the Story of a Rich Orphan by Daniel Nikolaus Chodowieckihttps://www.rawpixel.com/image/9288729/cecilia-the-story-rich-orphan-daniel-nikolaus-chodowieckiFree Image from public domain license