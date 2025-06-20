Edit ImageCrop20SaveSaveEdit Imagevintage christmaschristmaschristmas public domainpublic domain vintage christmaschristmas vintage postervintage christmas illustrationpublic domain posterschristmas poster"Christmas comes but once a year!"View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 1200 x 962 pxHigh Resolution (HD) 12497 x 10022 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 12497 x 10022 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarFestive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22407352/image-christmas-tree-xmas-plantView license[A whale and three fish sitting down to a formal dinner of Russian sailors]. Original from the Library of Congress.https://www.rawpixel.com/image/7636712/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseChristmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView license[Four gentlemen, sitting at a table in the outdoors, enjoying food and drinks]https://www.rawpixel.com/image/7690428/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseHoliday gifts editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16555600/holiday-gifts-editable-greeting-card-templateView license[Elderly man eating and drinking]https://www.rawpixel.com/image/7690252/elderly-man-eating-and-drinkingFree Image from public domain licenseChurch at christmas editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16557553/church-christmas-editable-greeting-card-templateView licenseNoon-day resthttps://www.rawpixel.com/image/7690924/noon-day-restFree Image from public domain licenseChristmas editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16559154/christmas-editable-greeting-card-templateView license[Bavarian bock]https://www.rawpixel.com/image/7689064/bavarian-bockFree Image from public domain licenseSeason's greetings editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16552284/seasons-greetings-editable-greeting-card-templateView licenseThe modern crusaderhttps://www.rawpixel.com/image/7690321/the-modern-crusaderFree Image from public domain licenseChurch at Christmas poster template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/23051693/image-flower-angel-leavesView license[Fishing scene]https://www.rawpixel.com/image/7690158/fishing-sceneFree Image from public domain licenseMerry X'mas editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16558608/merry-xmas-editable-greeting-card-templateView license[Quartet no. 166]https://www.rawpixel.com/image/7690078/quartet-no-166Free Image from public domain licenseMerry Christmas editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16557108/merry-christmas-editable-greeting-card-templateView licenseA garden partyhttps://www.rawpixel.com/image/7689954/garden-partyFree Image from public domain licenseChristmas & Santa editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16550979/christmas-santa-editable-greeting-card-templateView licenseBock Bier [premium Bock Beer/no. 59]https://www.rawpixel.com/image/7689299/bock-bier-premium-bock-beerno-59Free Image from public domain licenseMerry Christmas editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16556924/merry-christmas-editable-greeting-card-templateView licenseGood luckhttps://www.rawpixel.com/image/7689240/good-luckFree Image from public domain licenseInspirational quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151116/inspirational-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseUne halte pendant la chassehttps://www.rawpixel.com/image/7689550/une-halte-pendant-chasseFree Image from public domain licenseLet it snow editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16559909/let-snow-editable-greeting-card-templateView licenseM. Groh's Sons, Bock Beerhttps://www.rawpixel.com/image/7690222/grohs-sons-bock-beerFree Image from public domain licenseChristmas toy drive poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/10191493/christmas-toy-drive-poster-template-editable-text-and-designView licenseSchmidt & Hoffmann lager beerhttps://www.rawpixel.com/image/7690159/schmidt-hoffmann-lager-beerFree Image from public domain licenseGood thing wild and free facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151156/good-thing-wild-and-free-facebook-post-template-editable-text-designView licenseOld Quakers visit, Old Quaker rye whiskeyhttps://www.rawpixel.com/image/7689826/old-quakers-visit-old-quaker-rye-whiskeyFree Image from public domain licenseChristmas poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12723625/christmas-poster-templateView licenseE. Anheuser Co's Brewing Association, St. Louis lager beerhttps://www.rawpixel.com/image/7690406/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseHappiest Christmas poster template and designhttps://www.rawpixel.com/image/12722592/happiest-christmas-poster-template-and-designView licenseBartholomay Brewing Co, bottling department, central avenuehttps://www.rawpixel.com/image/7689771/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseChristmas fair poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/10008707/christmas-fair-poster-template-editable-text-and-designView licenseJesus anointed in Bethanyhttps://www.rawpixel.com/image/7691355/jesus-anointed-bethanyFree Image from public domain licenseMerry Christmas poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12775387/merry-christmas-poster-templateView licenseWhite bock [no. 113]https://www.rawpixel.com/image/7688961/white-bock-no-113Free Image from public domain licenseChristmas tree farm poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11764645/christmas-tree-farm-poster-template-editable-text-and-designView licenseSample card no. 1 of the F. Klemm illuminated, Bockhttps://www.rawpixel.com/image/7689214/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license