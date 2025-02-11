Edit ImageCrop30SaveSaveEdit Imagevintage catcatcurrier & ivescats illustrationlittle white kittiesmice vintage public domaincat white public domain imagespublic domain illustrations catsThree little white kitties - their first mouse, Currier & Ives.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 1200 x 932 pxHigh Resolution (HD) 7064 x 5488 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 7064 x 5488 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable vintage Christmas design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15530970/editable-vintage-christmas-design-element-setView licenseThe three jolly kittens - after the feast, Currier & Ives.https://www.rawpixel.com/image/7689828/the-three-jolly-kittens-after-the-feast-currier-ivesFree Image from public domain licenseArt & flower Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12537415/art-flower-instagram-post-template-editable-textView licenseMy three white kitties: learning their a.b.c., Currier & Ives.https://www.rawpixel.com/image/7689825/three-white-kitties-learning-their-abc-currier-ivesFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15530909/editable-vintage-christmas-design-element-setView licenseLittle white kitties: into mischief, Currier & Ives.https://www.rawpixel.com/image/7689893/little-white-kitties-into-mischief-currier-ivesFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15530900/editable-vintage-christmas-design-element-setView licenseLittle white kitties: fishing, Currier & Ives.https://www.rawpixel.com/image/7688956/little-white-kitties-fishing-currier-ivesFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15530903/editable-vintage-christmas-design-element-setView licenseThe three jolly kittens - at the feast, Currier & Ives.https://www.rawpixel.com/image/7688301/the-three-jolly-kittens-the-feast-currier-ivesFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15530901/editable-vintage-christmas-design-element-setView licenseA main of cocks,--the first battle, Currier & Ives.https://www.rawpixel.com/image/7688950/main-cocks-the-first-battle-currier-ivesFree Image from public domain licenseFloral perfume Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11543955/floral-perfume-instagram-post-template-editable-textView licenseMy Little White Kitties – Into Mischiefhttps://www.rawpixel.com/image/7996778/little-white-kitties-into-mischiefFree Image from public domain licenseEditable Halloween vintage illustration design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15700933/editable-halloween-vintage-illustration-design-element-setView licenseClipper ship Three Brothers, 2972 tons: The largest sailing ship in the world, Currier & Ives.https://www.rawpixel.com/image/7690275/image-three-brothers-sailing-poster-clipperFree Image from public domain licensePeeking animals, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418522/peeking-animals-editable-design-element-setView licenseMy little white kitties: taking the cake between 1856 and 1907 by Currier & Iveshttps://www.rawpixel.com/image/8648683/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15530908/editable-vintage-christmas-design-element-setView licenseA little "high strung" / Thos. Worth., Currier & Ives.https://www.rawpixel.com/image/7689989/little-high-strung-thos-worth-currier-ivesFree Image from public domain licenseLittle bookshop Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/11542987/little-bookshop-instagram-post-templateView licenseMy three white kitties: learning their a.b.c. between 1856 and 1907 by Currier & Iveshttps://www.rawpixel.com/image/8648691/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseCartoon mouse, school play watercolor animal character illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12613216/png-animal-baby-cartoonView licenseMy little white kitties: playing dominoes between 1856 and 1907 by Currier & Iveshttps://www.rawpixel.com/image/8649866/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseWatercolor animal, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418347/watercolor-animal-editable-design-element-setView licenseMy kitty and canary (1871) by Currier & Iveshttps://www.rawpixel.com/image/8667695/kitty-and-canary-1871-currier-ivesFree Image from public domain licensePets eating food element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14979549/pets-eating-food-element-set-remixView licenseThe three white kittens: peace O.S. sc. between 1879 and 1907 by Currier & Ives.https://www.rawpixel.com/image/8671487/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseHappy birthday Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12596650/happy-birthday-instagram-post-template-editable-textView licenseThree little white kitties - fishing (1871) by Currier & Ives.https://www.rawpixel.com/image/8666675/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSpecial cake Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12596651/special-cake-instagram-post-template-editable-textView licenseThe three jolly kittens - at the feast (1871) by Currier & Iveshttps://www.rawpixel.com/image/8648697/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseCat lovers Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11555450/cat-lovers-instagram-post-template-editable-textView licenseLittle white kitties: into mischief (1871) by Currier & Iveshttps://www.rawpixel.com/image/8648742/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseLinocut animal, editable remix sethttps://www.rawpixel.com/image/12728123/linocut-animal-editable-remix-setView licenseThree little white kitties - their first mouse (1871) by Currier & Iveshttps://www.rawpixel.com/image/8648840/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseLinocut animal, editable remix sethttps://www.rawpixel.com/image/12723003/linocut-animal-editable-remix-setView licenseLittle white kitties: fishing (1871) by Currier & Iveshttps://www.rawpixel.com/image/8648741/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseLife quote blog banner template, original art illustration from Julie de Graag, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23209885/image-cat-cartoon-flowerView licenseThe three jolly kittens - after the feast (1871) by Currier & Iveshttps://www.rawpixel.com/image/8648700/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license