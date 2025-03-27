Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagearchitecturearchitecture vintageartbuildingvintagepublic domainillustrationvintage illustrationThe new Tribune Building, Printing House Square, Nassau, Chatham, Spruce, and Frankfort Streets (1873). Original from the Library of Congress.MoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 804 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4740 x 7078 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEducation word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9470013/education-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseFront View of a Building (Krumau House) (1910) by Egon Schiele.https://www.rawpixel.com/image/3985001/front-view-building-krumau-house-1910-egon-schieleFree Image from public domain licenseVictorian woman driving, editable vintage collage. 